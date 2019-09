‘Hou je bek  en bef me’: zo pak je het aan

Aldus zangeres Merol. Maar beffen blijkt niet altijd simpel te zijn. Tips to the rescue!

Aan mijn poes geen polonaise

Dit kan ook: je partner wil je best beffen, maar jij wilt niet gebeft worden. Ook in dat geval is het slim om dat te bespreken en niet te wachten totdat die ander met mond en al bijna beneden is. Misschien wel een idee om voor jezelf na te gaan waarom je het niet wil. Is het omdat je je schaamt voor je private parts? Dat is écht niet nodig. Elke vulva is anders. Toch onzeker? Tip: kijk en vergelijk. Naar vagina’s van vriendinnen, online of in Het poezenboek. Dan zie je dat ze bestaan in alle uitvoeringen, soorten en maten. En heb je de boel daaronder even niet zo netjes verzorgd als je zou willen? Trim en wax dan als je er tijd voor hebt. Zo niet, no worries. Als het fris is down-under, kan je lover er vast wel mee leven voor een keer.

Beffen vraagt lef

Sommige mannen willen niet beffen. Volgens de Amerikaanse sekstherapeut Dr. Chris Donaghue komt dat hierdoor: ‘Veel vrouwen komen alleen klaar door clitorale stimulatie. Een (mannen)mond kan ze een orgasme bezorgen. Omdat ze dat weten, doen sommige mannen het liever niet. Ze willen toch het liefst dat hun penis vrouwen in extase brengt en zijn bang hun mannelijkheid te verliezen.’ Andere theorie: mannen vinden het vies. Wat de reden ook is, het kan natuurlijk niet zo zijn dat de ene partner (of sekse) de ander niet oraal wil verwennen en dat andersom wél verwacht. We willen niemand dwingen, maar liefde is geven én nemen. Zeker (ook) in bed.

Likken met lage like-factor

Het kan: hij/zij doet iets goedbedoelds daaronder wat jij helemaal niet lekker vindt. Dat is voor niemand leuk. Dus práát erover. We snappen dat het awkward kan zijn. Maar als je er niks over zegt, zal het de volgende keer voor allebei weer net zo onbevredigend zijn. Voor je lover is het natuurlijk niet het allerleukst, dus probeer de zaak tactvol aan te kaarten. Niet: ‘Ik vind je bef skills echt niet te doen.’ Wel: ‘Het is misschien lekkerder als je het zo of zo aanpakt.’ Typisch gevalletje van oefening baart kunst. Daar plukken jullie állebei de vruchten van. Echt.

