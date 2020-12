Hou me (niet) vast: wat het betekent als je niet zo van knuffelen houdt tijdens het slapen

Lepeltje lepeltje liggen is niet jouw ding. En nee, ook een beetje knuffelen niet: je moet kunnen draaien om goed naar dromenland te komen. Herkenbaar? Dít zegt het als je niet zo van knuffelen houdt tijdens het slapen.

Ja, knuffelen is goed voor je en het stimuleert de aanmaak van het liefdeshormoon oxytocin, we weten het. Maar of je ook echt een betere nachtrust krijgt door verstrengeld te liggen, dat is nog maar de vraag.

Knuffelend slapen

Lig jij altijd helemaal tegen je partner aan? Dan behoor je tot de minderheid, want maar dertien procent van de koppels slaapt ook echt op deze manier. De overgrote meerderheid blijft liever ver van elkaar weg: 63 procent wil vooral ongestoord naar dromenland kunnen gaan.

Move it

Is je lief nogal een onrustige slaper, dan zul ook jij daar de nadelige gevolgen van ondervinden. Wanneer je namelijk samen naar bed gaat, heb je vijftig procent meer last van verstoring van je nachtrust dan wanneer je alleen gaat tukken. Om nu je partner te verbannen naar de bank óf een bed van drie meter te kopen, is ook zoiets. Maar wat dan?

Knuffelen en klaar

Nou, knuffel elkaar lekker voordat je gaat slapen, maar spreek daarna af om elkaar los te laten. Nee, niet zo dramatisch, maar gewoon dat je naar je eigen kant van het bed draait. Je ervaart dan wel de gelukshormonen, waardoor je geen schaapjes hoeft te tellen, maar schrikt niet wakker van elke beweging. Romantiek op afstand is ook best liefdevol.

