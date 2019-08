Huisje, tuintje, festival? Timtation en Deborah wéér samen gespot

Wie had dat gedacht, Deborah (Leemans natuurlijk) die ‘den Tim’ nog zou vergeven? Eerder vond er al een hereniging plaats tussen de twee voormalig tortelduifjes en nu kunnen ze blijkbaar weer zo goed door één deur, dat ze samen naar een festival zijn.

Misschien zijn de briefjes ‘No girls allowed unless Deborah Leemans’ weer in ere hersteld, want Timtation plaatst toch écht een foto van hen samen op Instagram. Dat ze het daar naar hun zin hebben, blijkt wel uit de hashtags ‘happy’ en ‘summer’. Speelt er dan weer meer tussen het voormalige koppel?

Spijt

Tim heeft er nooit een geheim van gemaakt spijt te hebben van hoe hij destijds met Deborah is omgegaan. Hij verloor zijn hart tijdens Temptation Island aan Cherish en wilde zelfs met haar in het huwelijksbootje stappen. In een gesprek met TLC-ster Louisa Janssen geeft hij toe dat dit een domme actie was en verklaart: ‘Ik heb een prachtig meisje laten vallen uit de dommigheid van mij.’

Onverklaarbaar

Blijkbaar is er een deel vergeven en vergeten door Leemans, wat in het foute keelgat schiet van sommige volgers. ‘Dat je nog contact met hem wil, na alles wat hij je geflikt heeft’, reageert iemand. Gelukkig nemen mensen het ook voor haar op: ‘Amuseer jullie en laat mensen praten.’ Of het ook écht wat is, wordt niet duidelijk. Wie weet kan Tim binnenkort toch weer een ring uit zijn zak halen.

Bron: Boulevard | Beeld: RTL