Iedereen heeft een seksuele fantasie: zo ontdek je wat jouw seks nét dat extraatje geeft

Seks is leuk en experimenteren met seks is nog leuker. Handboeien, pikante pakjes of seksspeeltjes- iedereen heeft zijn eigen, wilde fantasie. Word jij opgewonden van een van deze extra’s? Dan is dat jouw kink. Een extraatje dat jouw ‘gewone’ seks, minder ‘gewoon’ maakt. Wij zetten er een aantal op een rij – en who knows, herken jij je eigen, sexy kink.

Soms schrik je van je eigen fantasie. Vind ík dit geil? We don’t judge. Omarm je kink en geniet. Kleine side note: maak je niet druk dat je niet meer zonder die ene fantasie kan genieten van seks. Een kink is niet hetzelfde als een fetisj. Wanneer je een fetisj hebt, verlang je enorm naar dat ‘extra’ en kun je bijna niet genieten van de seks zonder dat extra. Met een kink kan dit wel. Dus: oriënteer, experimenteer en ontdek jouw verlangen.

Be your own fifty shades of sexyness

You like it rough? Handboeien, een blinddoek en misschien wel een zweep en kaarsenvet. Je wilt gedomineerd worden of juist domineren – ontdek je innerlijke Anastasia Steele met je eigen mister Christian Grey.

Rollenspel

‘Oh dokter, ik heb pijn aan mijn billen’. ‘Waar?’, vraagt je partner uiterst serieus. ‘Hier dokter’. *Jij doet je korte rokje omhoog (ja, want dat draag je) en steekt je billen in de lucht*. De dokter kan natuurlijk niet van je af blijven… Of je partner is een stoere loodgieter, een sexy docent of een strenge politieagent. Don’t be shy. Verzin het en speel het.

Into the wild

Raak je opgewonden wanneer andere je kunnen bekijken tijdens een seksuele activiteit? Dan is exhibitionisme je kink. Is dit vreemd? Nee! Exhibitionisme kan natuurlijk extreme vormen aannemen, maar wanneer je dit verlangen op een gepaste manier uitgevoerd is dit helemaal niet zo ongewoon. Ga naar een bos, park of andere openbare plek en maak samen met je partner some sexy time. Juist de spanning maakt het geil, maar kijk uit dat jullie niet worden betrapt.

Speelkwartier

Een speeltje gebruiken wanneer je alleen bent is fijn, maar dit extraatje delen met je partner is nog fijner. Er bestaan duizend soorten seksspeeltjes dus zoek iets waar jullie beiden plezier aan beleven. Ook leuk: een vibrator met afstandsbediening. Avondje uit? Laat je verassen wanneer je partner onverwachts de trilstand verhoogd. Pleasure gegarandeerd.

Kijk, kijken en actie

‘Porno kijken doe je alleen’. Echt niet. Samen met je partner is het nóg spannender. Kijk of luister samen naar iets erotisch terwijl jullie jezelf aanraken. Wedden dat jullie hoogtepunt binnen no time plaatsvind. Verlang je naar meer? Maak zelf een erotische film. Camera erbij en actie.

Natuurlijk is er nog veel meer. Misschien geil je enorm op anale seks, draag je het liefst sexy naaldhakken iedere keer wanneer je genomen wordt of verlang je naar seks met meerdere tegelijk. Wat jouw kink ook is – enjoy it!

