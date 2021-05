Iemand outen op een datingapp en waarom dat nooit ok is (ook niet als het Ben Affleck is)

Afgelopen week hebben we collectief gegrinnikt om de TikTok video van Nivine Jay. Ze was een match met Ben Affleck op Raya (een datingapp voor de rich and famous), maar geloofde het niet en hief de match op. Ben liet het er niet bij zitten en zocht Nivine op op Instagram om haar te laten weten dat hij het echt was.

‘Nivine, it’s me. Ben’, zegt de filmster in de video. Kennelijk kan hij zelf ook niet helemaal geloven dat iemand een match met hem heeft opgeheven. De optie dat Nivine misschien helemaal geen interesse in hem had, lijkt niet in hem op te komen.

Nivine deelde het verhaal op TikTok naar eigen zeggen om zichzelf belachelijk te maken. Zij was zo stom geweest te denken dat ze niet met de echte Ben te maken had. Het liep echter anders: mensen vielen vooral over Ben ‘it’s me’ Affleck die de moeite had genomen haar op te zoeken op Instagram en niet leek te kunnen geloven hoe iemand Ben Affleck kon afwijzen.

Veilige plek

Nou moet je weten dat Raya een datingapp is voor de rich and famous. De gemiddelde gewone sterveling komt er niet zomaar op. Naar verluidt hebben onder meer John Mayer en Channing Tatum zich ook aangemeld. Voor veel celebs is een andere app bijna onmogelijk omdat ze daar altijd voor een fake-account worden aangezien. Omdat op Raya eerst een commissie zich buigt over de vraag of je beroemd/rijk/interessant genoeg bent, is de app een relatief veilige plek voor die celebs.

Voor schut

Omdat privacy zo’n belangrijke factor is bij Raya, voelt het feit dat Nivine Ben ge-out heeft toch een beetje… gemeen. Ook al had ze nooit de intentie hem voor schut te zetten; dat gebeurde (onverhoopt) toch. Bovendien dacht de acteur dat hij zich in een veilige omgeving bevond. Dat de video – waarin hij op zich niks verkeerd doet – toch uitlekte, zal dan ook niet leuk voor hem geweest zijn. Ook al is-ie er misschien alleen mee geplaagd door z’n vrienden.

Screenshot doorsturen

Of je nou op Raya, Tinder of Happen zit: iedere gebruiker zou met respect behandeld moeten worden. Het is oké om een grappige screenshot door te sturen naar vrienden, maar om die te delen in je Instagram Stories of op TikTok en zo iemand te exposen, is niet tof. Uiteindelijk is Ben ook maar een man die hoopte een nieuwe liefde te vinden.

