Heb jij de ware nog niet gevonden? Nothing on the hand. Misschien heb jij één van deze sterrenbeelden en vind je in 2021 je ware liefde waarmee je forever and always samen zult zijn. Is dát even fijn om nu alvast te weten.

Na al die relaties die het toch nét niet waren, is het de hoogste tijd voor jouw queen of king. En wie weet staat jouw sterrenbeeld een jaar vol liefde te wachten, dus kom maar door met januari 2021.

Stier

Ben jij een Stier? Dan kan jij eindelijk jouw droompartner verwachten. Als Stier ben jij niet snel onder de indruk en dat kan weleens voor een lastige begin zorgen. Maar wanneer de vonk eenmaal overslaat blijf jij hem of haar ontzettend trouw. In een relatie bedrieg jij je partner dan ook nóóit. Een ding is zeker, Stier: jouw 2021 staat in het teken van de liefde. Focus je daar lekker op en voel je er niet schuldig over.

Kreeft

Ook voor jou is Cupido druk bezig geweest. Jij zult in 2021 de ware liefde ontmoeten. En die is een stuk dichterbij dan je denkt. In een relatie is iedereen voor jou gelijk én hierdoor is de kans op het slagen van een relatie een stuk groter! Jouw lilalover mag dus écht van geluk spreken als hij of zij een Kreeft in zijn leven heeft.

Ram

Misschien vind je het als Ram lastig om de ware te vinden, maar dit jaar wordt dat anders. Dit jaar ga jij iemand ontmoeten waar jij een langere tijd mee samen wilt zijn. En ja, dat is nieuw voor je. Al die gevoelens die erbij komen kijken, dat is niks voor jou! Maar dit jaar geef jij de echte dikke vette liefde een kans. Just do it en denk er niet te veel over na.

Waterman

Ben jij een Waterman? Nou, goed nieuws. Want in 2021 is er passie genoeg in jouw liefdesleven. Je krijgt een very happy relatie en springt ook nog eens in het diepe met hem of haar. Misschien was jij al wel helemaal ready voor het huisje-boompje- beestje wat je te wachten staat. Het wordt in ieder geval een jaar om nóóit te vergeten.

