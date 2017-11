‘Ik ga sporten’ en andere smoesjes die vreemdgaande mannen vaak gebruiken

Het zijn doodnormale excuses, maar als je het vermoeden hebt dat je partner vreemdgaat, zou je deze vijf misschien toch in twijfel moeten nemen.

Dé website voor het vinden van een affaire, Ashley Madison, vroeg aan zo’n 1500 mannelijke leden welke excuses zij gebruiken om hun minnares te kunnen bezoeken. Dit zijn de populairste vijf.

Work, work, work

Opvallend is dat veel smoesjes te maken hebben met het werk van de mannen. De smoes ‘ik moet overwerken’ wordt door maar liefst 32 procent van de vreemdgaande mannen gebruikt. Het kan natuurlijk best zijn dat je vriend inderdaad druk is op zijn werk, maar werkgevers die hun medewerkers elke week superlang laten overwerken? Grote kans dat er stront aan de knikker is. ‘Ik ga wat met mijn collega’s doen’ is voor veertien procent van de mannen dé smoes om te gebruiken wanneer ze een scheve schaats gaan rijden en op zakenreis gaan wordt door vijftien procent van de mannen gebruikt.

Gaat je vent naar eigen zeggen regelmatig naar de sportschool, maar wordt ie er maar niet slanker en/of gespierder op? Het zou zomaar kunnen dat hij sport in bed, met een ander. Negen procent van de deelnemers aan het onderzoek gaf aan dit als goede smoes te zien. ‘Ik ga op stap met mijn vrienden’ wordt door 21 procent van de mannen als excuus gebruikt om vreemd te gaan.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron Cosmopolitan | Beeld Sanoma Beeldbank