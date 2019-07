‘Ik wilde scheiden en nu heb ik spijt. Ik hoop zo dat ze me een tweede kans wil geven’

Een half jaar nadat Carolien een punt heeft gezet achter haar turbulente relatie met Kim, komt ze erachter dat haar problemen niet zo veel met Kim te maken hebben, maar vooral met haarzelf. Ze heeft spijt van de scheiding en wil Kim terug. Maar Kim heeft ook nagedacht…

Carolien: ‘Ik dacht dat Kim de oorzaak van al mijn ellende was. Ze was zo irritant pietepeuterig en ze drukte altijd haar zin door. Er was nooit plaats voor mij, voor wat ik wilde. Ik dacht dat ik, als ik mezelf werkelijk wilde ontplooien, niet anders kon dan bij haar weg te gaan. Toen ik uiteindelijk zei dat onze relatie was doodgebloed en dat ik wilde scheiden, was Kim stomverbaasd. Ze had het niet zien aankomen en volgens haar was het ook helemaal niet waar. Zij opperde toen al dat het misschien meer aan mijzelf lag dat ik niet goed in mijn vel zat, maar daar wilde ik niets van horen.

Ik woon nu bijna zes maanden in een woongroep. Dat is best gezellig en het is ook wel een opluchting om geen relatie meer te hebben. Maar nu ik Kim niet meer zie, besef ik pas hoeveel ze voor me betekent en dat ik haar – en ons – eigenlijk ontzettend mis. Het ergste is dat ik al die dingen die ik haar verweet, nog steeds tegenkom, bij andere mensen. En ik begin te beseffen dat ze misschien wel gelijk had, dat mijn gevoelens van ongenoegen niet met onze relatie, maar met mijzelf te maken hebben. Ik ben net begonnen met therapie en ik heb Kim een brief geschreven dat het me enorm spijt en of ze me alsjeblieft wil terugnemen. Ik hoop zo dat ze me een tweede kans wil geven.’

Kim: ‘Ik heb altijd lastige partners gehad. Dat maakt ze ook interessant, dat gedoe, en het is in elk geval nooit saai. Carolien kon heel lief en zorgzaam zijn en ze was waanzinnig creatief. Maar ze had ook een duistere kant en ze kon echt heel gemeen uithalen. In het begin probeerde ik haar duidelijk te maken dat zij degene was die niet zo aardig deed of dat ze bepaalde reacties van mensen zelf uitlokte, maar daar reageerde ze zo heftig op, dat ik er al snel mee ben opgehouden. Onze relatie was een achtbaan en er waren periodes dat ik met angst in mijn hart van mijn werk naar huis reed omdat ik niet wist welke Carolien ik zou aantreffen: de vrolijke lieve of de sombere agressieve.

Toch deed het me veel verdriet toen ze vorig jaar wegging. Ik had altijd gedacht dat we er samen uit zouden komen. Als ze maar genoeg aan mij zou ervaren dat niet de hele wereld tegen haar is, zou ze wel tot rust komen. Maar zij zag dat dus anders.

Nadat ze weg was, heb ik een pelgrimstocht naar Rome gemaakt. In mijn eentje, ja. In die lange maanden heb ik alles op een rijtje gezet en besloten dat ik niet langer iemands redder wil zijn. Ik wil een partner die op haar eigen benen staat en niet constant tegen me aanschopt. Ja, en dan schrijft Carolien dat ze in therapie is en dat ze het nog een keer wil proberen met ons. Maar ik denk niet dat ik daar gelukkig van wordt.’

De mediator: ‘Jullie hebben elkaar leren kennen in inmiddels ‘oude ikken’, want jullie hebben allebei gewerkt aan je persoonlijkheid. Hoe zou dat er nu uit zien? Dat is best wel spannend, want je kent elkaar vanuit die vroegere band. Of je elkaar weer een kans geeft is uiteraard aan ieder van jullie zelf. Daar valt heel veel over te zeggen, maar uiteindelijk ben jij degene die beslist, hoe dan ook. Als je twijfelt is er werk aan de winkel. Stap voor stap kijk je hoe je weer kennismaakt met elkaar. Vind je de geborgenheid terug in de nieuwe relatie? Je bekijkt dit en voelt dit aan op je eigen manier in je eigen tempo. De brief van Carolien heeft iets los gemaakt. Het is aan Kim om daar wel of niet op in te gaan. Wat is de drempel? De angst om terug te vallen in het oude? Of de angst van mislukken? Of de angst je zelf te verliezen en niet je nieuwe ‘ik’ vast te kunnen houden zoals je dat graag wilt? Of de klik er nog is merk je misschien snel genoeg. Of daar weer een relatie uit voortkomt heeft vervolgens misschien een stuk langer nodig. Aan Carolien dan ook de vraag, heb je dat geduld?

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.