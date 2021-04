Ilse (27) werd gefilmd tijdens de sex: ‘Ik dacht nog: niemand die me herkent aan m’n borsten’

Ilse (27) liet zich ooit filmen tijdens het sexen. En dat heeft ze geweten: de beelden gingen ongewenst online. “Ik weet precies hoe Patricia Paay zich voelt.”

Tekst Ella Vermeulen

“Als je geil en aangeschoten bent, neem je niet de meest briljante beslissingen. Ik kende Dylan ongeveer een maand, we waren een paar keer uit geweest en ik vond hem leuk. Leuk genoeg om met hem naar bed te gaan. En zo leuk dat ik ‘vooruit dan maar’ dacht toen hij met zijn telefoon in zijn hand zei: ‘Schatje, ik wil graag een herinnering aan je hebben.’ Ik zei erbij dat hij niet mijn hoofd mocht filmen, dat ik alle beelden wilde zien, dat ík mocht bepalen of ze gewist werden of niet en dat hij ze niet mocht delen. ‘Geen probleem,’ zei hij.”

Snollensite

“Ik masturbeerde voor hem en kwam klaar. Hij wilde me ook filmen terwijl ik hem pijpte, maar dat wilde ik niet, omdat ik dan herkend zou kunnen worden. Achteraf heeft hij dat stiekem toch gedaan, en hij heeft niet alles aan me laten zien wat hij had opgenomen. Ik dacht dat hij twee lange shots had gemaakt, maar hij bleek een paar keer te zijn gestopt en weer gestart. De filmpjes waarop ik niet herkenbaar in beeld was, liet hij aan me zien. Ik vond het niet fijn, maar dacht: niemand die me aan mijn borsten herkent. Wist ik veel dat hij ook beelden had waarop ik wél in beeld kwam. Die doken drie maanden later op, op zo’n snollensite. Ik had nog steeds iets met Dylan, en hij kwam het me zelf vertellen. Hij bezwoer me dat hij niets had gedeeld. Op dat moment geloofde ik hem nog. Ik ging ervan uit dat zijn cloud gehackt moest zijn en dat hij dat vreselijk vond. Het duurde even voordat het tot me doordrong dat het raar is als je vriend op een snollensite zit. Dat hij bij het maken van de beelden al tegen me had gelogen. Het bleek heel moeilijk om beelden van zo’n site af te krijgen, maar na veel gedoe gingen ze offline. Helaas waren de beelden inmiddels vaak gedeeld via social media, en daar was niets meer aan te doen.”