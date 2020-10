Naam: Ilse, leeftijd: 34, status: twijfelt. Oftewel: Ze is gelukkig met haar vriendin, maar verlangt lichamelijk naar een man.

‘Ik kon het nooit vinden in de liefde. Door de jaren heen heb ik meerdere relaties gehad, maar altijd ontbrak er iets, voelde ik me niet senang. Nu pas begrijp ik waarom: ik zocht het in de verkeerde hoek. Tijdens een yogacursus ontmoette ik Sarah, een vrouw van mijn leeftijd. We hadden een bizarre klik, het voelde als een soort herkenning. Ik vond haar zó mooi, met haar lange rode krullen. Woest aantrekkelijk!Ik was altijd al een beetje nieuwsgierig naar hoe het zou zijn om met een vrouw het bed te delen, maar het was er nooit van gekomen. Laat staan dat ik weleens verliefd was geworden op een vrouw. Maar toen was Sarah daar en het bleek liefde op het eerste gezicht.

Intense verliefdheid

Ze was al jaren uit de kast en heel comfortabel met haar geaardheid. Dat maakte het voor mij makkelijker om aan mijn gevoelens toe te geven. In de weken erna, toen we elkaar beter leerden kennen, viel alles op zijn plek. Dít was dus wat ik miste in mijn vorige, heteroseksuele relaties. Het gevoel van een diepgaande connectie, elkaar aankijken en weten dat het klopt.

Een intense verliefdheid, dat constante verlangen om samen te zijn. Bij haar ben ik thuis en zij bij mij. We hebben nu een jaar een relatie en we wonen inmiddels samen. Elke dag word ik wakker met een gelukkig gevoel, en met datzelfde gevoel kom ik ’s avonds thuis uit mijn werk. Voor het eerst in mijn leven twijfel ik niet aan mijn partner. Het lijkt alsof ik ‘het’ echt heb gevonden.

Verlangen

Maar er is wel een probleem. Ik vind het vreselijk om toe te geven, omdat het zo oppervlakkig klinkt. Maar ik mis seks met een man. Sarah is goed in bed. Alles is zacht en lief, ze heeft onverminderd aandacht voor me. Ze voelt precies aan wat ze moet doen. Het ligt dus op geen enkele manier aan haar, maar mijn verlangen naar een mannenlijf neemt met de dag toe. Ik snak naar harde heteroseks.

Met een groot, robuust lijf, dat me alle hoeken van de kamer laat zien. Het gevoel van echt genomen worden, een man in me voelen. Sarah heeft weleens een voorbinddildo bij me gebruikt, maar daar vond ik niks aan. Te gekunsteld, niet ‘echt’. Ze blijft een vrouw en dat kan ik haar moeilijk kwalijk nemen. Een paar weken geleden heb ik daarom heel voorzichtig gevraagd wat ze van een trio zou vinden, met een man erbij.

‘Ik moet er niet aan denken,’ antwoordde ze geschrokken. ‘Hoezo, zou je dat willen dan? Seks met een ander?’ Ze keek me argwanend aan. Ik schudde mijn hoofd, vooral om haar gerust te stellen. Het laatste wat ik wil is dat zij onzeker wordt door mij. Maar toch vraag ik me af wat ik met die verlangens aan moet. Ik heb steeds minder zin in seks met haar, omdat ik andere behoeftes heb. Het is een bijna dierlijk verlangen dat alles overheerst.

Monogamie

Soms bekruipt me de gedachte om vreemd te gaan, het gewoon een keer te doen. Waarschijnlijk valt het nog tegen ook en ben ik er daarna gelijk klaar mee. Maar ik heb gekozen voor Sarah, we zijn een verbinding aangegaan.

‘Ik kan het niet maken om haar te belazeren omdat ik zo nodig weer eens een penis in me wil voelen’

Monogamie vindt ze heel belangrijk. Ik kan het niet maken om haar te belazeren omdat ik zo nodig weer eens een penis in me wil voelen. Die fase ligt achter me, ik ga voor mijn relatie. En tóch weet ik niet zeker of ik een heel leven lang voor mezelf in kan staan.’

Tekst: Sofie Rozendaal

