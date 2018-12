Ilse: ‘Vijf weken na de bevalling was ik weer zwanger’

Na één keer onveilige seks was Ilse (34) opnieuw zwanger. Ongepland. Ze was nog maar net hersteld van de vorige bevalling.

Tekst: Renée Lamboo-Kooij

‘Het voelde raar om intiem te zijn terwijl onze zoon naast me lag te slapen. ‘Misschien merkt hij het wel,’ protesteerde ik toen mijn man me streelde. ‘Nou en?’ Hij haalde zijn schouders op. ‘Wat is er fijner voor een baby dan weten dat papa en mama gek op elkaar zijn?’ Goed argument, moest ik toegeven. Het was lang geleden dat we seks hadden. Sinds ik zo’n zesenhalve maand zwanger was, had ik geen zin meer gehad. Mijn man had zich daarbij neergelegd. Hij kon begrijpen dat zo’n buik in de weg zat. Nu er van die buik niets meer over was, zag hij geen obstakels meer. Hij kuste me en ging doortastend te werk. Ik was onzeker over het gebied down under. ‘Het ziet er nog precies zo uit als voorheen,’ beweerde hij. Dat was een aanmoediging. We gingen verder, voor het eerst in drieënhalve maand.’

Verrassing

‘De dokter stond erop dat ik een zwangerschapstest deed voordat ik een nieuw spiraaltje kreeg. ‘Je zal niet de eerste zijn die zo snel weer twee streepjes krijgt.’ Het was nog geen moment in me opgekomen. We hadden een keer seks gehad zonder condoom. Ik ben geen naïeve of domme vrouw. Ik werk bij een grote bank, weet wat er in de wereld te koop is. Toch dacht ik niet dat ik zo snel zwanger kon worden. Ik was nog niet eens ongesteld geweest, gaf nog borstvoeding toen we het deden. Bovendien: over het maken van de eerste hadden we zes maanden gedaan. Het zou nu heus niet in een keer raak zijn. Toch was ik nerveus toen ik bij de drogist een test op de toonbank legde. Ik zag de verkoopster kijken naar de baby in mijn wagen en hoorde haar bijna denken: dat is wel heel snel. Thuis plaste ik routineus over het staafje, terwijl de wagen met mijn zoontje erin nog in de gang stond.

Na precies een minuut, getimed op mijn telefoon, pakte ik de test. Twee streepjes. Nee. Mijn zoontje begon te huilen. Ik trok mijn broek omhoog en liep naar hem toe. Jij eerst, besloot ik. Rustig trok ik hem zijn slaapzak aan en legde hem in bed. Ik liep terug naar de badkamer en bekeek de test opnieuw. Nu nog duidelijker: twee streepjes. Via mijn telefoon googelde ik of de test betrouwbaar was. Of dit kon, zo snel na mijn bevalling. Ja, was het antwoord. In de woonkamer hing een foto van Joris. Net geboren, op mijn borst. Ik herinnerde me de pijn van de bevalling nog goed. Het was vijf weken geleden, maar het leek wel gisteren. Het wás ook bijna gisteren. Ik huilde. Dit kind zou er komen. Hoe kon ik het weg laten halen, alleen omdat het op het verkeerde moment kwam? Dit kindje was iemand, het was uniek.’