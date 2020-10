I’m bringin’ sexy back: dit is het beste tijdstip om seks te hebben

We weten inmiddels hoe lang een gemiddelde vrijpartij duurt en hoe vaak koppels gemiddeld seks hebben. En het beste tijdstip om eens goed van bil te gaan? Dat hangt er vanaf in welke leeftijdscategorie je valt.

Allereerst, ga vooral voor het moment waarop jíj zin hebt. Volgens slaapexpert Dr. Paul Kelly van Oxford University zegt onze innerlijke klok meer dan we denken. En daarbij werd onderscheid gemaakt tussen twintigers, dertigers en veertigers.

Beste tijdstip seks

Wat blijkt? Zit je in je twintiger jaren, dan zou het beste tijdstip om seks te hebben rond 15:00 zijn. Klinkt misschien als een random moment op de dag, maar juist dan heb je een energiepiek, waardoor je ineens zin kunt krijgen. Voor mensen in de dertig is 08:20 hét tijdstip en voor veertigers juist weer om 22:20.

Rise and shine

Niet zo gek ook dat dertigers rond dat tijdstip zin hebben, want zij zijn om 08:10 dan ook al klaarwakker. Twintigers komen wat later op gang: 09:30 is voor hen het beste moment om op te staan. Veertigers functioneren juist het beste als ze nog wat vroeger uit de veren gaan, namelijk om 07:50.

Naar bed, naar bed

Het ideale tijdstip om te gaan slapen ligt dan ook voor dertigers (23:40) en veertigers (23:30) niet zo heel ver uit elkaar. En dat terwijl twintigers echte nachtbrakers zijn: pas rond 01:00 zou het beste moment zijn om te gaan tukken. Maar nogmaals, dit zijn slechts cijfers die voortkomen uit onderzoek. Je kent jezelf immers het beste.

Bron: NSMBL | Beeld: iStock