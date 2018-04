Elly voelt zich in de steek gelaten: ‘Ik was voor hem gewoon een tussendoortje’

Twee jaar geleden hadden Bas en Elly een kortstondige relatie. Een paar maanden nadat Bas haar had verlaten, ontdekte Elly dat ze zwanger was. Ze zijn toen alsnog getrouwd, maar een half jaar na de geboorte van Fee is Bas weer op zichzelf gaan wonen. De scheiding verloopt moeizaam. Bas heeft amper nog contact met Fee en hij weigert alimentatie te betalen. Elly voelt zich in de steek gelaten.

Elly: ‘Die vier weken met Bas zijn nog steeds het mooiste wat me ooit is overkomen. Nou ja, op Fee na, natuurlijk. Maar we hadden het heel leuk met z’n tweeën, echt waar! Ik weet niet waarom hij het toen heeft uitgemaakt. Hij was opeens weg. Ik was er kapot van. Toen ik twee maanden later ontdekte dat ik zwanger was, heb ik hem direct gebeld. Eerst was hij een beetje afwerend en hij had het zelfs over abortus. Maar dat wilde ik pertinent niet. Naarmate de zwangerschap vorderde, zijn we weer naar elkaar toe gegroeid en vlak voor Fee’s geboorte zijn we getrouwd. Ik dacht dat we een echt gezinnetje zouden worden.

Nou ja, dat is dus niet gelukt. Toen Fee zes maanden was, is Bas weer vertrokken. Volkomen onverwacht. Hij zegt dat hij niet van me houdt, maar dat geloof ik niet. Volgens mij moest-ie gewoon wennen aan de nieuwe situatie. Ik vind het heel erg dat we niet meer samen zijn en ik doe er alles aan om hem terug te krijgen. Maar het lijkt wel of hij me ontloopt. Laatst stelde hij voor dat ik Fee naar een gezamenlijke vriendin zou brengen en dat hij haar daar zou oppikken. Het idee alleen al! Dat kunnen we toch samen regelen. En nog wat: we hadden afgesproken dat hij mijn huur zou betalen, omdat ik vanwege Fee niet fulltime kan werken, maar ik heb nog geen cent gezien. Dus hier zit ik dan: met kind en zonder vent.’

Bas: ‘Elly was voor mij gewoon een tussendoortje. Ik had verlof van het booreiland, weet je. Toen ze een paar maanden later belde dat ze zwanger was, moest ik zelfs even nadenken wie ze ook alweer was. Nou ja, ze wilde geen abortus en mijn ouders hebben me netjes opgevoed, dus toen zijn we toch maar getrouwd. Ik dacht, ik ben toch het grootste deel van de tijd op het booreiland. Maar toen verloor ik mijn baan en zat ik hele dagen met haar thuis. Toen bleek dat we he-le-maal niets gemeenschappelijks hebben. Ik heb lang geaarzeld of ik moest blijven voor Fee.

Ik heb mijn kleine meid het liefst altijd om me heen. Maar met Elly erbij, nee, dat gaat niet. Dus toen ben ik weer op mezelf gaan wonen. De eerste weken ging ik regelmatig langs om Fee te zien. Ik wilde met haar spelen en gaan wandelen, maar Elly hing steeds om ons heen. Als ik Fee ’s avonds naar bed had gebracht en de gang in liep om naar huis te gaan, stond Elly me in een sexy avondjurkje met twee wijnglazen in de hand bij de voordeur op te wachten. Ze versperde me gewoon de weg! Ik heb haar honderd keer gezegd dat ik niet van haar hou, maar ze wil het niet horen. Toen heb ik alle contact verbroken. Ze moet het toch een keer begrijpen. Ik heb voorgesteld dat ik Fee via een vriendin van ons zou zien, maar dat vond ze belachelijk. Nou, als zij me weghoudt bij Fee, betaal ik haar huur niet.’

De mediator: ‘Ik vind het goed dat jullie besloten om te trouwen, dat geeft in ieder geval weer dat jullie beiden de verplichting hebben ingezien om voor Fee te zorgen. Daarover lees ik ook niet terug dat één van jullie dat anders ziet. In een ouderschapsplan leggen jullie vast welke afspraken je maakt met elkaar voor Fee. Bijvoorbeeld wanneer Fee bij haar vader is en bij haar moeder, maar ook hoe jullie de kosten verdelen voor haar. Dat jullie liefde wel of niet tot stand is gekomen mag niet in de weg staan dat jullie voor haar kunnen zorgen.

Voor die liefde zijn er twee nodig. Het is misschien goed nog een keer daar een gesprek aan te besteden om dat heel duidelijk te hebben tegenover elkaar. Dat helpt in de verwerking om het achter je te laten en je te richten op het gezamenlijk ouderschap. Het voorkomt ook dat het nodig lijkt om te dreigen met maatregelen. Dat is niet nodig als de afspraken goed zijn gemaakt. En, nog belangrijker, de afspraken moeten natuurlijk ook nagekomen worden. Ook daarvoor is het zinnig om nog een keer met elkaar in gesprek te gaan. Als mediator ben ik dan ook een voorstander om een dergelijk gesprek met een mediator te voeren. Mede omdat jullie elkaar misschien niet heel goed kennen door de korte relatie, zou ik het inzetten van een mediator in jullie situatie echt willen adviseren.

