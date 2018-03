In deze stad hebben we het meest seks

Zin in een stedentrip met quality sex time voor twee? Maar nog geen flauw idee waar jullie dit voorjaar (of deze zomer) naartoe willen? Wij helpen je op weg. In deze steden heb je de meeste kans op seks.

Weekendje weg

Een romantische get-away is niet compleet, zonder… vakantieseks. Hoe meer vakantieseks, hoe beter. En nee, je bent niet de enige die hier aan denkt. Er is tijdens die twee, drie (of vier) dagen in het buitenland écht tijd voor elkaar en die kostbare tijd kun je prima opvullen met een vrijpartij.

Goed nieuws, want volgens statistieken bestaat er écht een stad waar mensen de meeste seks hebben. Daar dan maar heengaan?

Uit een onderzoek van reisbureau Sunshine, waar meer dan 2.000 vrouwen in Engeland aan meededen, is gebleken dat het een stad in Europa betreft, een Spaanse stad welteverstaan. We houden je niet langer in spanning, de stad waar mensen de meeste seks hebben (en dus gebombardeerd is tot meest sexy stad van de wereld) is: Barcelona. Opvallend! Zou het aan de bizar lekkere tapas liggen, liefde gaat immers door de maag?

Hoe dan ook, dit is de top-10 van steden waar men het meest van bil gaat:

1. Barcelona – 8 keer

2. New York – 7 keer

3. Parijs – 7 keer

4. Rome – 6 keer

5. Amsterdam – 5 keer

6. Reykjavik – 5 keer

7. Lissabon – 4 keer

8. Dubai – 3 keer

9. Praag – 3 keer

10. Madrid – 3 keer

