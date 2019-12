In therapie vóórdat je gaat trouwen: het lijkt een trend te worden

Normaal is de periode voor je bruiloft en de tijd erna er een om op een roze wolkje te zitten. Daarna breekt de tijd aan waarin we elkaar soms helemaal niet meer zo leuk vinden en liefde ineens een werkwoord wordt. Steeds meer koppels willen dit voor zijn en besluiten voordat ze gaan trouwen, eerst samen in therapie gaan.

Klinkt niet zo romantisch, en dat is de ‘romantic realism’ zoals het nieuwe tijdperk in de liefde genoemd wordt, ook niet per se. Het is het aanpakken van potentiele problemen voordat ze in formaatje Everest later in het huwelijk aandienen. Volgens relatietherapeut Cate Campbell is het een teken dat mensen realistischer tegen relaties aan gaan kijken. Een op de drie huwelijken strand. Dus ‘happily ever after’ is lang niet altijd meer van toepassing.

Broodsweken

Campbell: ‘Ik heb stellen in mijn praktijk die elkaar als soulmate zien. Als dan na verloop van tijd blijkt dat ze wel degelijk van elkaar verschillen kan dat hard aankomen. In het begin worden onenigheden nog weggewuifd door het hormoon oxytocine, dat ons helpt om ons te verbinden en ons voort te planten. Maar zodra het huis is gekocht, of de baby geboren is, neemt het hormoon af en gaan de problemen niet meer ‘vanzelf’ weg’.

Het sprookje bestaat niet

In de therapiesessies leren partners met elkaar, en met de realiteit om te gaan. Volgens Campbell is het belangrijkste ingrediënt van een gezond huwelijk, vertrouwen in jezelf hebben. ‘Je moet weten dat je het oneens kunt zijn met elkaar, en dat de wereld daardoor niet vergaat. Soulmates en een perfecte relaties bestaan namelijk niet. Maar therapie kan twee personen helpen een sterke basis voor de toekomst te leggen’.