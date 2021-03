In vertrouwen: ‘Ik hijg, kreun en zeg geile dingen. Maar het is maar werk’

Zonder blikken of blozen bevredigt Annelies (32) mannen met haar stem. Ze werkt al acht jaar voor een sekslijn, maar niemand die het weet.

‘Mijn familie en vrienden denken allemaal dat ik een administratieve baan heb. Toen ik ermee begon, leek het me makkelijker om te liegen. Ik was niet van plan dit werk lang te doen, dus het zou me alleen maar heel veel energie kosten om aan iedereen uit te leggen waarom ik hiervoor had gekozen. Intussen doe ik het al acht jaar en ik heb het nog steeds aan niemand verteld. Het is niet zo dat ik me ervoor schaam. Het is gewoon werk. Ja, overdag zit ik te hijgen en te kreunen en geile dingen uit te kramen als: ‘O ja, schatje, pak me hard, dat vind ik zo lekker. O ja, ik voel je, diep in mij. Wat een lekkere lul heb je toch.’ Net zo lang totdat

ik een klik hoor. Die klik wil zeggen dat de mannen zijn klaargekomen. Soms duurt het maar een paar seconden. De mannen die bellen, betalen ervoor. Vaak doen ze al wat ‘voorbereidingswerk’ voordat ze bellen. Ik ben er dan gewoon om de klus af te maken.’

Inspiratie

‘Ik hoorde over dit werk via een vriendin. Ik was al een paar maanden aan het solliciteren voor een administratieve baan, maar zonder succes. Ik had alleen mijn middelbareschooldiploma en had daarna wat gereisd. Op een avond, na een paar wijntjes te veel, vertelde die vriendin over het werk dat zij deed. Ik moest er hard om lachen, maar was ook geïntrigeerd. Overmoedig zei ik dat ik het ook wel wilde doen, dus gaf ze me een nummer om te bellen. Ik belde de volgende dag en mocht meteen langskomen voor een gesprek. Op mijn eerste dag was mijn vriendin er om me wegwijs te maken. Ik mocht meeluisteren met haar gesprekken, en na een uurtje mocht ik als sidekick meedoen. Die eerste dagen waren super spannend. Ik voelde me opgelaten als ik geile dingen zei, had de hele tijd het gevoel dat de bellers me niet opwindend genoeg zouden vinden. Eerlijk gezegd had ik toen nog weinig ervaring op seksgebied, en zeker met dirty talk. Ik kocht een stapel pornoboekjes, die ik in het begin zelfs voor me had tijdens het werken. Als ik geen inspiratie had, bladerde ik ze door op zoek naar geile woorden. Op die manier groeide ik erin.’

‘Inmiddels doe ik dit al zo lang dat het routine is geworden. Ik sta niet stil bij de dingen die ik er soms uit gooi. Ik speel een rol, spreek iets heser en hoger dan normaal en doe gewoon mijn ding. Go with the flow, elke dag opnieuw. Wil een beller anaal? ‘Ik doe niets liever,’ is dan mijn antwoord. Wil hij dat ik hem spank? ‘Mijn specialiteit!’ Ik doe alles wat ze willen. En tegelijkertijd doe ik mijn administratie of lees een boek.’

Huwelijksaanzoek

‘Ik heb een aantal vaste bellers die alleen maar mijn stem willen horen. Ze zijn verliefd op me, zeggen ze. Inmiddels ben ik eraan gewend, maar in het begin voelde ik me daar heel ongemakkelijk bij. Er zijn mannen die élke dag dat ik aan het werk ben, bellen. Er zijn er zelfs die geen telefoonseks willen, maar gewoon willen kletsen. Ik zeg wel tegen ze dat ze niet verliefd op me mogen worden, maar tegelijkertijd doe ik natuurlijk wel mijn best voor ze. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat ze blijven bellen. Ik probeer me daar niet schuldig over te voelen door te denken: dit is mijn werk. Een keer was een man zo verliefd op me dat hij me begon te stalken. Op de een of andere manier was hij achter het adres van ons bureau gekomen. Dan stond hij me op te wachten met cadeaus. Een paar Louboutins, een Vuitton-tas… Niks was hem te gek. Uiteraard nam ik die cadeaus niet aan, en ook zijn huwelijksaanzoek sloeg ik af. Ik was er bang door geworden, ik besefte dat mensen makkelijk achter mijn gegevens konden komen, terwijl ik juist de anonimiteit van mijn werk zo fijn vind.’

‘Ik ga expres met de bus naar mijn werk. Dan heb ik er een rit van drie kwartier op zitten als ik thuiskom: tijd genoeg om mijn sexy, stoute alter ego op te bergen en gewoon weer Annelies te zijn. Want de mannen die me bellen, zijn niet altijd lief en aardig, er zitten echte beesten tussen. Mannen die vertellen dat ze me verkrachten, tot in de goorste details. Dat zijn niet de fijnste gesprekken. Als het echt te erg wordt, klik ik ze weg, want dat kan gelukkig ook. Ik wil geld verdienen, maar niet ten koste van alles. Daar heb ik wel aan moeten wennen. Ik had een vrij naïef beeld van de wereld en mannen. In het begin was het moeilijk om die platte gesprekken te vergeten, maar intussen ben ik er immuun voor geworden. Het is mijn werk, punt.’

Tekst: Frauke Joossen | Beeld: Pexels

Deze ‘In Vertrouwen’ komt uit VIVA-09-2021. Dit nummer ligt op 3 maart in de winkel of lees je hier verder via Blendle.

