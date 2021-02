In vertrouwen: ‘Ik ben te jong om nooit meer seks te hebben’

Het gebrek aan seks in haar huwelijk vindt Sanne (34) zo erg, dat ze zich inschrijft bij Second Love. Ze noemt het de redding van haar relatie.

‘Ik dacht altijd dat ik me extreem schuldig zou voelen als ik mijn partner zou bedriegen, maar vreemd genoeg valt het reuze mee. En nee, dat is niet omdat mijn relatie slecht is of mijn vriend een rotzak. Het seksleven van mij en Steven is gedurende de acht jaar dat we samen zijn altijd goed geweest. Nadat we twee jaar geleden ons zoontje kregen, werd de frequentie wat minder, maar dat weten we aan vermoeidheid. Verder is Steven altijd al wat meer ‘vanille’ geweest dan ik. Van mij mag seks best een beetje ruig zijn. Maar het is, zoals met zoveel dingen in een relatie, nu eenmaal een kwestie van geven en nemen. Ik heb ex-vriendjes gehad met wie ik geweldige seks had, maar dat was dan ook het enige.’

Niet in de stemming

‘Met Steven heb ik veel meer. Hij is zestien jaar ouder dan ik, maar we klikken op alle gebieden: qua interesses, humor en doelen in het leven. Ik ben niet voor niets al acht jaar met hem samen en heb een kind met hem. Dat hij nooit een echte ‘marathon-man’ is geweest tussen de lakens, vond ik geen probleem. Maar ongeveer een jaar geleden begon er echt iets te veranderen. Ik merkte dat hij begon te liegen over zijn orgasme. In die zin dat hij zei dat hij er een had gehad, terwijl ik zeker wist dat het niet zo was. Zijn penis was niet langer hard, dus dat klopte wel, maar ik miste toch een bepaalde factor die je over het algemeen wel bespeurt als een man klaarkomt. Het voelde echter nogal gênant om hem daar zo grondig over te ondervragen, vooral omdat ik merkte dat Steven er duidelijk niet over wilde praten. Dus ik liet het die eerste keer maar zo. Misschien schaamde hij zich. Ik wist dat hij wat gedoe had op zijn werk en dacht: ‘Kan gebeuren, mijn hoofd staat er ook weleens niet naar.’

‘Steven zorgde er sowieso wel voor dat ik aan mijn trekken kwam door me met zijn vingers of tong te bevredigen, maar al snel werd hij niet alleen meer voortijdig slap, maar kreeg hij niet eens meer een erectie, waardoor de daadwerkelijke penetratie helemaal van onze seksuele menukaart begon te verdwijnen. Als ik er voorzichtig naar vroeg, kreeg ik allerlei verschillende antwoorden. Hij was niet in de stemming, of hij was moe. Ik vond het rot voor hem om door te drammen, vooral ook omdat hij zich altijd uitsloofde om mij alsnog te bevredigen. ‘Jou zien genieten, is voor mij net zo lekker als zelf klaarkomen,’ zei hij dan lief. Dat ik inmiddels letterlijk de kriebels kreeg van het urenlange softe gestreel en gelik, durfde ik niet te zeggen. Het klinkt nogal plat, maar ik kreeg steeds meer behoefte aan een potje vuige ‘pornoseks’. Penis in vagina. Ik fantaseerde over een grote, harde erectie. Zo’n rotsharde, kundig aangestuurd door een wat dominante man die weet hoe hij zijn gereedschap moet gebruiken. Soms, wanneer ik ‘seks’ met Steven had gehad, was ik zo gefrustreerd dat ik wilde huilen. Niet dat dat heel vaak voorkwam, want de keren dat Steven iets initieerde op slaapkamergebied werden steeds minder frequent. En als ik zelf aanstalten maakte, kreeg ik meestal ook nul op rekest. Het maakte niet uit wat ik allemaal uit de kast trok: massages, lingerie, kaarsen… Ik voelde me steeds meer onderdeel van het meubilair.’

Oplossing zoeken

‘Toen we het bijna een maand niet hadden gedaan, kon ik er niet meer tegen. Er moest iets gebeuren, al was het maar dat ik zou achterhalen wat precies de oorzaak was van de totale afwezigheid van X-rated interacties. Ik bracht onze zoon naar mijn moeder voor een logeerpartijtje, kookte Stevens lievelingskostje, trok een goede fles wijn open en zorgde voor een meer dan toegankelijk uitzicht op mijn decolleté, iets wat Steven altijd heeft kunnen waarderen. Daarna dronk ik mezelf vast een beetje moed in om het pijnlijke onderwerp aan te durven roeren. Steven was blij verrast. Dat gaf hoop, dus ik zei zo lief mogelijk dat we misschien eens moesten praten. Ik vroeg of hij misschien eens iets anders wilde proberen, of er een fantasie was die hij niet had durven vertellen. Dat het logisch was dat we onze slaapkamer na acht jaar samen misschien eens wat nieuw leven in moesten blazen. Maar de hamvraag – ‘waarom word je niet meer stijf’ – bleef vooralsnog in de lucht hangen. Steven keek ongemakkelijk. ‘Ik… ik weet het ook niet schat. Ik heb gewoon niet zo’n grote seksdrive de laatste tijd.’ Je bedoelt: je krijgt hem gewoon niet meer omhoog, dacht ik, maar ik zei niets. In plaats daarvan begon ik te huilen. Nu was het ‘echt’. ‘Vind je me niet meer aantrekkelijk?’ vroeg ik. ‘Nee joh! Dat is het niet… mijn hoofd staat gewoon niet zo naar seks… ik weet niet hoe het komt. Ik ben zelfs al bij de dokter geweest om te kijken of er fysiek iets niet goed zat, hoge bloeddruk of zo… of iets hormonaals. Maar die kon niks vinden. Echt schat, ik vind je nog steeds de allerlekkerste, maar ik zit gewoon in een eh… wat minder geile fase, denk ik. Of misschien is het de leeftijd?’ Hij lachte erbij als een boer met kiespijn.’

‘Ik had met Steven te doen, maar ook met mezelf. ‘Laten we dan samen een oplossing zoeken,’ zei ik. ‘Het is niet erg, ik heb geduld. Als we maar open blijven communiceren moet het goed kunnen komen, toch?’ Ietwat ongemakkelijk stemde hij in. Helaas zijn we allebei nogal binnenvetters en niet heel goed in het bespreken van onze gevoelens, dus volgens mij vonden we het beiden fijn dat we dit pijnlijke onderwerp voor nu konden afsluiten. Maar de strohalm waar ik me aan vastklampte na ons gesprek, bleek al snel een slap, geknakt twijgje te zijn. Onzekerheden groeien nu eenmaal als onkruid en hebben er een handje van om alle sexiness te overwoekeren. En dat is niet echt een gunstige voedingsbodem voor een goed seksleven.’

