Verleidingskunst: Zó bevrijd je je innerlijke stoeipoes

Tuurlijk, niet iedereen heeft dezelfde sexy and I know it vibe. Kun jij in jouw optiek wel wat meer sexappeal gebruiken? Daar kun je dus gewoon aan werken. Zó bevrijd je je innerlijke stoeipoes.

‘Vind je mij sexy?’

Jon Snow-effect

vraag ik mijn vriend terwijl ik pilatesoefeningen in de huiskamer doe. Hij moet even nadenken (geen goed teken – ik had stiekem toch gehoopt op een enthousiast ‘ja, enorm!’) en antwoordt voorzichtig: ‘Bij tijd en wijle.’ Oké, mijn timing is niet optimaal: ik lig erbij als een spartelende vis op het droge terwijl ik de halve cobra probeer te doen.Maar ik begrijp wat hij bedoelt: ik ben lief, gezellig, leuk – ja, ik ben best tevreden met mezelf – maar sexy, nou nee. Sjans heb ik nauwelijks, behalve als ik ovuleer of in Florence ben: daar doe ik het enorm goed bij de seniore mannelijke bevolking.Ik ben daar zelfs een keer achternagezeten door een oudere man op een fiets. Niet dat ik daar nou zo blij van werd, maar dat was wel het moment waarop ik dacht: dat is dus de populatie die warm voor mij loopt.

Tijdens mijn eisprong merken ook andere mannen me op. Mijn wandeling naar de supermarkt vindt dan plaats op een catwalk: mannen kijken, lachen vriendelijk en ik denk: oh yeah, I’ve got it! Zo’n portie externe bevestiging vijzelt mijn humeur op. Maar de volgende dag is er niets meer over van mijn kortstondige sexappeal.

Als een aandachtjunk kijk ik om me heen op zoek naar een volgend shot, maar niks, nada. Ik word niet gezien. Ik vraag me af hoe het zou zijn als je elke dag wordt gezien. Hoe een Yolanthe Cabau zich voelt. Ik stel me zo voor dat zij mannen van haar vege lijf moet jagen met een tasergun. Zij wasemt sexappeal uit. Kan ik, van nature weinig aanlokkelijk, ook onweerstaanbaar worden? Is het maakbaar?

Allereerst een definitie: sexappeal is het vermogen om de seksuele of erotische interesse van een andere persoon op te wekken. Hoe dat gebeurt – de wetenschap erachter – is evolutionair bepaald (zie kader verderop in dit artikel). Maar je kan het een beetje faken, kijk maar naar Game of thrones-karakter Jon Snow.

Als acteur Kit Harington met zijn woeste bontjas en daaruit voortkomende brede schouders gewapend met zijn zwaard door het beeldscherm dendert: hot. Als ik Harington op foto’s op de Daily Mail-website zie terwijl hij in korte broek en met witte kuitjes door een Grieks dorp banjert: mwah. Terwijl acteur Jason Momoa áltijd blinkt van de sexappeal, of hij nu Khal Drogo – inderdaad weer Game of thrones – of een andere rol speelt. Jason Momoa heeft het. Kit Harington heeft het soms. Dat noem ik het Jon Snow-effect: gecreëerde sexappeal.

5x bevrijd je sexappeal

Verleidkundige Pauline Schueler geeft advies:

Sensualiteit is zintuigelijk

‘Activeer je zintuigen om jezelf meer te voelen en word je bewust van de sensitiviteit van je lichaam en geest. Hoe? Loop naakt door je huis of ga naar een naaktstrand en loop bloot de zee in.’

Deel je sensuele fantasie

‘Met je partner of met vriendinnen. Zo wordt het laagdrempeliger om erover na te denken en je sensuele kant meer ruimte te geven. Laat je fantasie de vrije loop.’

Veel gêne?

‘Schaamte verdwijnt door het te delen. Praat er dus over met vriendinnen.’

Loop met rechte rug, borst vooruit

‘Niet om je borsten te laten zien, maar om uit te stralen: ik voel me goed, kijk naar mij. Kijk mensen in de ogen en lach vriendelijk. Je zult zien dat je reacties en positieve energie terugkrijgt. Want iedereen wil gezien worden, van betekenis zijn en iedereen verlangt naar verbinding.’

Bang om afgewezen te worden zijn we allemaal

‘Daar anders mee omgaan is een kwestie van kilometers maken: enge dingen durven doen. Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, maar het helpt om anders te luisteren: stap over op een andere frequentie. Stem af op ‘love radio’ in plaats van te luisteren naar alle negatieve signalen op ‘fuck radio’. Je zit zelf aan de knoppen en focus op wat jou blij maakt.’

