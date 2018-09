De perfecte date night: football bowling voor jou en je lover

Een hapje eten in dat nieuwe restaurant of naar die spannende film in de bioscoop, veel verder komt de gemiddelde date night met je lover niet. Toch doet Powerzone Amsterdam nu een goede gooi naar een avondje uit dat leuk is voor jullie allebei: zij introduceren Football Bowling.

Football Bowling is precies wat je denkt dat het is: een combinatie tussen voetbal en bowlen. Je bowlt met een voetbal en probeert ervoor te zorgen dat alle kegels omgaan. Hier geen gekkigheid met bowlingschoenen die al duizend anderen vóór jou hebben gedragen, want je mag gewoon je eigen schoenen aan houden. Het enige wat je moet doen is zorgen dat je voet de bal raakt en op de kegels richten.

Het spel is namelijk niet ingewikkeld, want buiten dat je met een voetbal en je voeten bowlt, zijn de regels precies hetzelfde als bij bowlen. Wanneer je in één keer alle kegels omver schopt, heb je een strike. Ook fijn: je hebt een eigen baan, dus perfect voor jullie tweeën.

Het grootste voordeel vinden wij misschien wel dat je geen zware bowlingbal meer hoeft te tillen 😉 Football Bowling is vanaf vandaag te spelen bij Powerzone Amsterdam en kost €34,50 per uur. Tag jij je lover?

Ook een leuke date voor jullie allebei: de voorstelling Judas naar aanleiding van het boek van Astrid Holleeder in het theater. Wist je al dat je via VIVA korting kunt krijgen op de toegangstickets? Klik klik klik!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.