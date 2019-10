Invloed op je seksleven: waarom de kleur van je slaapkamer belangrijk is

Pak de verfkwasten maar, want de kleur van je slaapkamer heeft invloed op je seksleven. Tenminste, als we deze eeuwenoude theorie moeten geloven dan.

Een tint die invloed heeft op je seksleven? Ja, het klinkt inderdaad wat vreemd. Feng Shui ken je misschien wel en ook in dit geval draait alles om harmonie en evenwicht. Niet alleen zodat je nachtrust verbetert, maar het kiezen van een andere kleur in de slaapkamer kan ook ook voor een verbetering zorgen in je seksleven. Aha.

Invloed op je seksleven

De positieve energie zou door deze kleuren weer helemaal aangewakkerd worden. Nou goed, voordat je dus zomaar iets op je muren ‘kwakt’, denk dan even goed na over wat je wilt qua verf. Wij geloven nog niet helemaal dat kleur echt dé oplossing is, maar paars zou the way to go zijn als je vaker van bil wilt. Mensen met deze kleur in de slaapkamer zouden namelijk 3,5 keer per week seks hebben.

Groener leven

Even helemaal een zijn met de natuur? Dan is groen de optie. Nee, zonder dollen, deze tint zorgt een energieker en opgewekter gevoel. Heb je het gevoel dat je in een sleur zit? Dan kan deze kleur zomaar eens helpen om een frisse wind in jullie seksleven te blazen.

Vandaag is rood

‘Vandaag is rood, de boost van jouw seksleven.’ Rood is niet voor niks de kleur van de liefde: het staat voor liefde, passie, romantiek en seks. Rode gordijnen voelen misschien een beetje veel, maar deze toevoeging zou een extra positief effect hebben. Toch is het niet altijd wijs om voor deze tint te gaan. Wanneer je relatie al in zwaar weer verkeert, kan het alleen maar zorgen voor extra negatieve spanning. Ook grijs mét zilver zou bevorderlijk zijn voor je seksleven. Je wilt door deze combinatie namelijk blijven bewegen.

Slechte keuze

Een slechte keuze? Bruin. Deze kleur zorgt namelijk voor een ‘onrustig en geïsoleerd gevoel’. Nou goed, wij zeggen: kies vooral de kleur waar jij je prettig bij voelt. Want wanneer je met een goed gevoel naar je slaapkamer kijkt, zal je die rust ook uitstralen naar je partner. En dat is ook heel belangrijk, lijkt ons.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: iStock