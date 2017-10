Is communiceren met je ex een dingetje? Deze app schiet pas gescheiden ouders te hulp

Zijn jij en je partner onlangs uit elkaar gegaan en loopt de communicatie met je ex allesbehalve soepel? Er bestaat nu een app voor pas gescheiden ouders die ervoor moet zorgen dat communiceren makkelijker wordt.

Onderzoekers van de Universiteit van Antwerpen hebben de app KiT (Keep in Touch) gelanceerd nadat bleek dat een op de vier gescheiden ouders in België niet meer met elkaar over hun kinderen praat. Maar liefst 43 procent maakt nooit meer samen een grote beslissing over hun kroost.

Daar moet verandering in komen, vinden de onderzoekers, en daarom hebben ze een app voor Android en iOs gelancerd, waarin bijvoorbeeld een agenda zit zodat ouders en kinderen afspraken kunnen toevoegen. ‘In één oogopslag wordt ieders planning duidelijk: van doktersafspraken over vakantieregeling tot sportwedstrijden,’ aldus een van de onderzoekers. Ook is er een prikbord waarop foto’s en berichten gedeeld kunnen worden.

Door middel van het project wordt ook wetenschappelijk onderzocht hoe de communicatie tussen pas gescheiden ouders beter kan, door een enquête die beide gebruikers in kunnen vullen.

Bron LINDAnieuws | Beeld Sanoma Beeldbank