Dit vinden jullie van de seksuele moraal anno 2019

Elke donderdag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: is de seksuele moraal aan het veranderen?

Spannende en geile seks, is dat een must? VIVA-forummer Freja is verbaasd hoe vaak erover wordt gepraat. ‘Als je geen spannende seks hebt waar je van geniet, is er iets niet goed met jou of je relatie. Je wordt in ieder geval niet voor ‘vol’ aangezien,’ schrijft ze. Waar komt toch die obsessie vandaan? En zien andere deze ook? Freja vraagt het haar mede-forummers.

Dante92: ‘Het klopt dat seks vandaag de dag is opgeblazen. Veel mensen kijken inderdaad scheef naar je als je maagd of preuts bent. Daar is niks mis mee, iedereen is zoals hij is, dus ik vind niet dat je mensen daar op moet beoordelen.’

‘Het klopt dat seks vandaag de dag is opgeblazen. Veel mensen kijken inderdaad scheef naar je als je maagd of preuts bent. Daar is niks mis mee, iedereen is zoals hij is, dus ik vind niet dat je mensen daar op moet beoordelen.’ Snorriemorrie: ‘Alles wordt eigenlijk heel erg opgeblazen. Vroeger gaf je gewoon borstvoeding (of niet), tegenwoordig is het een soort statement.’

‘Alles wordt eigenlijk heel erg opgeblazen. Vroeger gaf je gewoon borstvoeding (of niet), tegenwoordig is het een soort statement.’ Het-groepje: ‘Ik vind het juist andersom. Als ik het vergelijk met de jaren ’90, toen ik jong was, vind ik nu dat iedereen veel sterkere meningen heeft over seks.’

‘Ik vind het juist andersom. Als ik het vergelijk met de jaren ’90, toen ik jong was, vind ik nu dat iedereen veel sterkere meningen heeft over seks.’ Jollyrider: ‘Ons DNA wil eeuwig leven en daar is seks voor nodig. Seks is al vanaf het ontstaan van tweeslachtige voortplanting het allerbelangrijkste in het leven.’

‘Ons DNA wil eeuwig leven en daar is seks voor nodig. Seks is al vanaf het ontstaan van tweeslachtige voortplanting het allerbelangrijkste in het leven.’ Pindakaasjes: ‘Seksualiteit kent zoveel gezichten. Mooi, gelukzalig, heerlijk, voortplanting, verliefdheid, liefde, lust, genot, maar ook ziektes, misbruik, leed, machtsvertoon, afwijkende voorkeuren, schandalen, bedrog en ga zo maar door. Ik denk echt dat er niets nieuws onder de zon is. De wereld is alleen wel veel kleiner geworden. Dus horen, zien en weten we meer van de ander.’

‘Seksualiteit kent zoveel gezichten. Mooi, gelukzalig, heerlijk, voortplanting, verliefdheid, liefde, lust, genot, maar ook ziektes, misbruik, leed, machtsvertoon, afwijkende voorkeuren, schandalen, bedrog en ga zo maar door. Ik denk echt dat er niets nieuws onder de zon is. De wereld is alleen wel veel kleiner geworden. Dus horen, zien en weten we meer van de ander.’ Antoon69: ‘Vroeger kregen katholieke vrouwen vaak tien tot twintig kinderen tijdens hun huwelijk. Ze waren dus vrijwel constant zwanger. Als je rekening houdt met het beperkte aantal vruchtbare dagen moeten ze vroeger toch aardig door gesekst hebben.’

‘Vroeger kregen katholieke vrouwen vaak tien tot twintig kinderen tijdens hun huwelijk. Ze waren dus vrijwel constant zwanger. Als je rekening houdt met het beperkte aantal vruchtbare dagen moeten ze vroeger toch aardig door gesekst hebben.’ Blondie456: ‘In de flowerpowertijd werd er ook heel wat afgesekst hoor.’

‘In de flowerpowertijd werd er ook heel wat afgesekst hoor.’ Depster: ‘Vroeger werd er net zo veel gesekst als nu, alleen toen werd er niet over gepraat. Nu schept men erover op en overdrijven we flink. Vijftien bedpartners? Zeg maar gerust vijftig.’

Beeld: iStock