Dít is dus die geur die je ruikt na jullie vrijpartij

Wedden dat een van jullie twee het weleens heeft gezegd na een vrijpartij: ‘het ruikt hier naar seks’. Maar weet jij ook wat die typische geur eigenlijk is?

Nee, het is geen mengsel van jullie zweet.

De geur van seks ontstaat doordat zijn sperma in aanraking komt met jouw vaginale afscheiding, weet Dr. Sara Gottfried. Wanneer sperma en vaginale afscheiding samenkomen, vindt er een chemische reactie plaats wat voor een compleet nieuwe geur zorgt. Die reactie wordt veroorzaakt doordat sperma een hoge pH-waarde heeft, en afscheiding een hele lage. Ook wanneer je seks hebt met een condoom, kan de geur ontstaan. Dat komt door de combinatie van het rubber, zweet en de vaginale afscheiding.

De seksgeur hoort overigens niet te stinken. ‘Het kan zijn dat je vaginale bacteriën niet in balans zijn, zoals bij een vaginale schimmelinfectie. Dat kan zorgen voor een hele penetrante geur,’ zegt Gottfried. Als dat het geval is, is het verstandig een bezoekje aan de huisarts te brengen.

Bron Cosmopolitan | Beeld Floor-Anne Gramsma