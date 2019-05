Elke donderdag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Is het erg om verliefd te zijn op iemand die tien jaar jonger is? 10x jullie mening

Verliefd zijn, soms is het heerlijk. Maar liefde kan ook erg ingewikkeld zijn; bijvoorbeeld omdat het de ex is van je beste vriendin, één van je eigen vrienden, of omdat er een groot leeftijdsverschil is. Met dat laatste ‘probleem’ zit VIVA-forummers R.

R. is eind twintig en voelt zich aangetrokken tot een tien jaar jongere jongen. Die jongen in kwestie weet ervan en zijn gevoelens zijn geheel wederzijds. R. weet echter niet goed wat ze moet voelen. Haar hart wil het wel, maar haar verstand zegt dat ze het niet moet doen. ‘Sinds we dit weten hangt er een spanning in de lucht die wij alleen zien en voelen en de rest om ons heen gelukkig niet.’ Ze vraagt haar mede-forummers om raad.

Lees ook: ‘Mijn vriend vindt het gek dat ik niet kan klaarkomen door penetratie’: 10x jullie reacties

Possa : ‘Hij is wel 18+ dus? En komt op jou over als een man en niet als een kwetsbaar jongetje? Wat houdt je dan precies tegen?’

: ‘Hij is wel 18+ dus? En komt op jou over als een man en niet als een kwetsbaar jongetje? Wat houdt je dan precies tegen?’ kopjechino: ‘Kan gewoon, fuck it. Zolang hij 18+ is en het vrijwillig is.’

‘Kan gewoon, fuck it. Zolang hij 18+ is en het vrijwillig is.’ Anoniem11122018185306: ‘Als hij maar weet dat je het luchtig opvat is er toch niks aan de hand. Je hoeft niet met hem te trouwen. Zolang je hem maar niet kwetst is er geen probleem.’

‘Als hij maar weet dat je het luchtig opvat is er toch niks aan de hand. Je hoeft niet met hem te trouwen. Zolang je hem maar niet kwetst is er geen probleem.’ FunnyFace8: ‘Ervaring mee. Die van mij was acht jaar jonger, en ik was ongeveer jouw leeftijd toen ik eraan begon. Ik werkte fulltime. Hij was student. Twee jaar volgehouden, met heel veel ups en downs.’

‘Ervaring mee. Die van mij was acht jaar jonger, en ik was ongeveer jouw leeftijd toen ik eraan begon. Ik werkte fulltime. Hij was student. Twee jaar volgehouden, met heel veel ups en downs.’ Nien32: ‘Jij bent vrijgezel, hij is vrijgezel. Jij wilt hem, hij wil jou. Denk er niet te veel bij na en geniet van het moment, is mijn advies.’

‘Jij bent vrijgezel, hij is vrijgezel. Jij wilt hem, hij wil jou. Denk er niet te veel bij na en geniet van het moment, is mijn advies.’ Colada : ‘Ik snap je dilemma helemaal, en wij hebben met z’n allen makkelijk praten achter een beeldscherm. Maar ik zou het doen! Hij is overduidelijk geen kind meer en je zegt dat hij al ‘ervaren’ is. Als jij het niet doet dan bel ík hem op hoor!’

: ‘Ik snap je dilemma helemaal, en wij hebben met z’n allen makkelijk praten achter een beeldscherm. Maar ik zou het doen! Hij is overduidelijk geen kind meer en je zegt dat hij al ‘ervaren’ is. Als jij het niet doet dan bel ík hem op hoor!’ sannah78: ‘Mijn mening: kijk niet te veel naar leeftijd. Jullie zijn beiden volwassen. Kijk wel even (als dit voor lange termijn zou zijn) of jullie op één lijn zitten… Als dit niet zo is, gewoon genieten van het moment!’

‘Mijn mening: kijk niet te veel naar leeftijd. Jullie zijn beiden volwassen. Kijk wel even (als dit voor lange termijn zou zijn) of jullie op één lijn zitten… Als dit niet zo is, gewoon genieten van het moment!’ Yasha: ‘Ik snap wel dat je jezelf wilt tegenhouden, dat wilde ik zestien jaar geleden ook. Vond het ook ergens in mijn hoofd not done, terwijl de aantrekkingskracht er wel heel duidelijk was. Ik was net 34 geworden, hij was 21, dus zelfs nog meer leeftijdsverschil. Hij woonde nog thuis, ik al twaalf jaar zelfstandig. Inmiddels zijn we bijna zestien jaar verder en 11,5 jaar getrouwd. Laat je niet tegenhouden, het zijn allemaal onzinargumenten die je hoofd opwerpt. Gewoon lekker van genieten!’

‘Ik snap wel dat je jezelf wilt tegenhouden, dat wilde ik zestien jaar geleden ook. Vond het ook ergens in mijn hoofd not done, terwijl de aantrekkingskracht er wel heel duidelijk was. Ik was net 34 geworden, hij was 21, dus zelfs nog meer leeftijdsverschil. Hij woonde nog thuis, ik al twaalf jaar zelfstandig. Inmiddels zijn we bijna zestien jaar verder en 11,5 jaar getrouwd. Laat je niet tegenhouden, het zijn allemaal onzinargumenten die je hoofd opwerpt. Gewoon lekker van genieten!’ BruinHondje: ‘Het is niet verboden om je verstand soms even uit te zetten en alleen af te gaan op je gevoel. Zoveel verschillen jullie niet in leeftijd en voor zover ik het begrijp is ook geen sprake van een gezagsrelatie. Kortom: ga je gang.’

‘Het is niet verboden om je verstand soms even uit te zetten en alleen af te gaan op je gevoel. Zoveel verschillen jullie niet in leeftijd en voor zover ik het begrijp is ook geen sprake van een gezagsrelatie. Kortom: ga je gang.’ mick87: ‘Waarom zou dat niet kunnen? Kijk maar naar Jim Bakkum en Bettina Holwerda. En Tanja Jess en Charly Luske.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.