Dit is hoe lang een potje seks gemiddeld duurt

Urenlang de Kamasutra doorspitten of een vluggertje tegen de keukentafel; de duur van een sekssessie hoeft over niks te zeggen over de kwaliteit. Neemt niet weg dat we stiekem maar al te nieuwsgierig zijn naar hoeveel minuten een ander er gemiddeld over doet.

Zes wetenschappers startten een heel onderzoek naar de duur van een ‘seksbeurt’. Tussen aanhalingstekens ja, want het gaat hier om het aantal minuten penetreren totdat de man is klaargekomen (en ja, daar vinden we dingen van).

Timers in de aanslag

Aan het onderzoek – gepubliceerd in The Journal of Sexual Medicine – werkten vijfhonderd stellen mee, afkomstig uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Turkije en de Verenigde Staten. Zij hebben – pas op, ongemakkelijkheid in 3, 2, 1 – vier weken lang met een timer bijgehouden hoelang er per sekssessie gepenetreerd werd. De resultaten variëren sterk: waar ’t bij sommigen stellen letterlijk ‘erin, eruit en klaar’ (33 seconden) was, stond de timer bij andere koppels op 44 minuten. Als we het gemiddelde van alle vijfhonderd stellen nemen, blijkt de duur van een partijtje penetreren neer te komen op 5,4 minuten.

Besneden vs. onbesneden

Er zijn nog meer opmerkelijke feiten naar boven gekomen uit de onderzoeksresultaten. Zo blijkt dat condooms de duur van de seks niet beïnvloeden. Ook doen besneden mannen er – in tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt – niet langer over dan onbesneden heren.

Uit welk land de stellen afkomstig zijn, maakt ook weinig verschil. Turkse koppels vormen echter een uitzondering: hun sekspartijen zijn significant korter (gemiddeld 3,7 minuten).

Laatste fun fact: hoe ouder het koppel, hoe korter de seks. Een kwestie van ‘elkaar door en door kennen’? Jij mag ’t zeggen.