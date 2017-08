Dit is de meest voorkomende oorzaak van vreemdgaan

Hoewel iedereen weet dat vreemdgaan een absolute no go is, komt het toch regelmatig voor. Iedereen die weleens in de verleiding gekomen is, heeft waarschijnlijk een andere reden. Echter is er één oorzaak die het vaakst voorkomt en daar kun je – helaas – heel weinig aan doen.

Onderzoekers van de Texas Tech University ontdekten namelijk dat mensen met ouders die weleens een scheve schaats hebben gereden, zelf ook sneller vreemdgaan.

Een groep vrijwillige deelnemers werd door het onderzoeksteam aan de tand gevoeld over hun rol binnen hun relatie en daarnaast werden er vragen gesteld over hun ouders. Wat bleek? Van de mensen die opgevoed werden door trouwe ouders, is een kwart zelf ooit vreemdgegaan. Waren hun ouders weleens vreemdgegaan, dan was bijna de helft van de ondervraagden zelf ooit ontrouw geweest.

Surprise, surprise?

Geen verrassende resultaten, aldus onderzoeker Dana Weiser. Volgens haar zijn het je ouders die een voorbeeld voor je zijn, ook op het gebied van relaties. Zelf heb je ook zo je normen en waarden maar zelfs als je inziet dat vreemdgaan een no go is, kan de verleiding groter zijn. Maar dat vreemdgaande ouders geen voorbode zijn, moge duidelijk zijn.

Bron NSMBL, Women’s Health US | Beeld iStock