Is pilmoeheid terecht, en hoe zit het met andere voorbehoedsmiddelen? Een gynaecoloog geeft antwoord

Tot een paar jaar geleden was de pil nog het gedoodverfde voorbehoedsmiddel, maar de laatste jaren maakt de spiraal zijn opmars. Ook zijn er vrouwen die helemaal geen hormonen meer in hun lijf willen en een condoom gebruiken of zelfs Russische roulette spelen met ‘voor het zingen de kerk uit’. Huisartsen schrijven vaak standaard de pil voor. Waarom is dat en wat is nu wijsheid in de jungle van voorbehoedsmiddelen?

Schijfster Sarah van Binsbergen interviewde gynaecoloog Sylvia Dermout over het imago van de pil en de werking van anticonceptie. Steeds meer vrouwen kiezen voor andere voorbehoedsmiddelen dan de pil. Dat komt doordat de pil negatief wordt neergezet in de media. Je zou er trombose van kunnen krijgen en minder zin in seks.

Sylvia Dermout: ‘Trombose door de pil komt eigenlijk maar weinig voor, maar als er een stijging van het aantal gevallen is – dat het bijvoorbeeld eerst twee op de honderdduizend was, en daarna vier op de honderdduizend – dan heet dat in de krant al snel een enorme stijging. Natuurlijk is het verschrikkelijk als het gebeurt en overkomt het vier vrouwen te veel, maar het blijft een erg laag percentage.’ Over de vermindering van libido zeg ze: ‘Het is niet zo, zoals vaak wordt gezegd, dat je lustgevoelens volledig worden onderdrukt. Als je er gevoelig voor bent kan de pil je vlakker doen voelen, maar bij 10 tot 15 procent van de vrouwen kan het libido echt gedempt worden.’

Kan echt niet

Zelf ziet de gynaecoloog ook de voordelen van de pil omdat het voor mensen die veel last hebben van PMS juist heel goed kan helpen. Een spiraaltje, dat minder hormonen afgeeft dan de pil bevat, noemt ze als een goed alternatief. Dat vrouwen besluiten af te stappen van hormonale anticonceptie en kiezen voor een condoom of ‘voor het zingen de kerk uit’, begrijpt ze niet: ‘Vrouwen die stoppen met de pil en dat niet vervangen door andere anticonceptie, of alleen door condooms, spelen een soort Russische roulette. Het komt waarschijnlijk door een soort overmoed, vrouwen zijn jaren goed beschermd geweest door pil en spiraal en realiseren zich niet wat de risico’s zijn. Ik vind het onbegrijpelijk dat je zo onverantwoordelijk met je eigen leven en dat van een ongeboren kind omgaat.’

Een condoom is niet per se veilig

Als enige betrouwbare anticonceptie noemt de gynaecoloog de pil en het spiraaltje. Het staafje dat je in je arm kunt brengen, Implanon, geeft ‘slechts’ drie jaar bescherming (de spiraal beschermt er vijf) en is lastig weer te verwijderen waardoor het niet veel meer gebruikt wordt. Een condoom gebruiken is niet per se veilig volgens Dermout. Als je vrijt zonder condoom met zaaddodende pasta is er nog altijd een kans van 15 tot 25 procent dat je zwanger raakt. Het veiligste voorbehoedsmiddel is een spiraaltje omdat de pil vergeten kan worden en de werking minder wordt als je hebt overgegeven bijvoorbeeld.

Tijdgebrek

Dat huisartsen toch vaak de pil voorschrijven wijt Dermout aan de tijdsdruk waar huisartsen onder staan om consulten zo kort mogelijk te houden. ‘Als er dan ook nog eens iemand tegenover je zit die het idee van een spiraaltje eng vindt, is de pil gewoon de makkelijkste oplossing. Dus het is niet geëmancipeerd, van twee kanten niet. Omdat huisartsen weinig tijd hebben, bereiden ze vrouwen ook niet altijd even goed voor op wat ze kunnen verwachten bij een spiraal, zoals dat het bijvoorbeeld normaal is om in de eerste weken na plaatsing van het spiraaltje onregelmatige bloedingen te hebben. Dat kan tot veel onnodige angst en problemen leiden.’

Bron: broadly.vice.com/nl |Beeld: iStock