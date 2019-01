Wat is ‘screen dipping’ en waarom kan het een gevaar zijn voor je relatie?

Je zit lekker met je wederhelft te netflixen als plots zijn of haar telefoon oplicht. Je partner pakt ‘m op om te kijken waar de melding van is, en legt hem weer weg. Een minuut later gebeurt hetzelfde. Irritant? Veel mensen vinden van wel. Er is zelfs een naam voor het fenomeen: screen dipping.

Screen dipping houdt in dat je schakelt tussen verschillende schermen: bijvoorbeeld van je tv naar je telefoon. Het lijkt misschien onschuldig om even je telefoon te checken, maar opgepast: de kans bestaat dat je partner dit rete-irritant vindt. Het wekt namelijk het idee dat je je telefoon verkiest boven de persoon met wie je bent – zélfs als je niet eens daadwerkelijk een gesprek met iemand voert. En da’s niet best voor je relatie, zo blijkt uit een studie die werd gepubliceerd in Human Behaviour.

De valkuil van screen dipping is dat je vaak niet doorhebt dat je het doet. In een wereld waarin onze telefoons een belangrijk onderdeel van ons leven vormen, is een snelle blik op je schermpje immers snel geworpen – al is het alleen al om de tijd te checken.

Voortaan verplicht de telefoons wegleggen tijdens het bingewatchen kan een oplossing zijn, al moeten jij en je partner dat natuurlijk lekker zelf weten. Maar als het de relatie bevordert, zeggen wij: doen.

P.s. wist je dat screen dipping in hetzelfde straatje valt als phubbing? Hier lees je wat dat is.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: HLN