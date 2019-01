Het is vandaag internationale fetisjdag: dit zijn 5 populaire varianten

Voeten, oorlellen, bruggen, pumps: je kunt het zo gek niet bedenken of mensen hebben er een fetisj voor. Speciaal voor internationale fetisjdag (want dat is vandaag, hoera!) zetten we 5 populaire varianten op een rijtje.

1. Bondage

We moeten 50 Shades of Grey hier toch de credits geven, want door deze film is de bekendheid van BDSM enorm gegroeid. Waar bondage ooit werd gezien als een fetisj, is het tegenwoordig onderdeel geworden van het ‘normale’ seksspel. Het is trouwens wel aan te raden om van tevoren met je partner te bespreken wat wel en niet kan.

2. Voeten

Zijn jouw teennagels netjes gelakt en je voeten goed verzorgd? Veel mensen met een voetenfetisj kunnen hier flink opgewonden van worden. Deze fetisj is vooral populair geworden doordat-ie veelvuldig te zien in is populaire sitcoms, films en shows. Hup, op naar de pedicure!

3. Rollenspellen

Je moet er misschien even voor uit je comfortzone, maar voor sommige mensen is een rollenspel dé manier om dingen uit te proberen die ze normaal niet zouden doen of durven. Geef je over aan je fantasie en voel je bevrijd van je schaamte. Populaire spellen zijn dokter/patiënt, bewoner/dienstmeisje en docent/student.

4. Objectum seksualiteit

Misschien heb je weleens gehoord van een gekkie die verliefd is op de Eiffeltoren, een boom of een brug, of daar zelfs mee getrouwd is. Dat zijn voorbeelden van objectum seksualiteit. Als je deze fetisj hebt, kun je opgewonden worden van een bepaald voorwerp.

5. Spectrophilia

Oké, deze valt in de categorie spooky: spectrophilia houdt in dat je je seksueel aangetrokken voelt tot geesten. Voor wie de film Ghosts (1990) heeft gezien is seks met een geest geen verrassing meer, maar we begrijpen dat je er misschien even aan moet wennen als je partner bekent dat hij of zij deze fetisj heeft.

Bron: LELO