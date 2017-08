Dit is waarom mannen sneller verliefd worden dan vrouwen (ja, echt)

Altijd gedacht dat vrouwen sneller verliefd worden dan mannen? Wij ook. Uit recent onderzoek blijkt echter het tegendeel.

Vrouwen zijn blijkbaar niet de fools for love, zoals vaak gedacht wordt. Het zijn de heteromannen die het snelst verliefd worden. Dat blijkt uit een studie, gepubliceerd in The Journal of Social Psychology. Hoewel er – zowel door vrouwen als door mannen – meestal vanuit gegaan wordt dat ladies als eerst vlinders voelen, blijken mannen sneller kriebels te hebben.

Hoe dit komt? Volgens onderzoeker en psycholoog Marissa Harrison zijn vrouwen van nature meer op hun hoede. Zij hebben meer te verliezen wanneer ze zich volledig op de verkeerde partner storten. ‘Vrouwen worden geboren met een beperkt aantal eitjes, terwijl mannen miljoenen spermacellen per dag produceren,’ vertelt ze. Daarom zijn vrouwen willekeuriger als het gaat om het selecteren van de juiste man om zwanger van te worden.

I love you

Ook werd er onderzocht wie als eerst de woorden ‘ik hou van jou’ uitspreekt. Hiervoor gold hetzelfde: er werd verwacht dat vrouwen dit sneller deden, maar in real life bleken het de mannen te zijn. Dit komt (weer) doordat vrouwen zich bewuster zijn van de risico’s en zulke diepe gevoelens pas uitspreken wanneer ze zich veilig en zeker genoeg voelen. ‘Je partner vertellen dat je van hem houdt maakt je kwetsbaar, omdat je er nooit helemaal zeker van bent dat hij hetzelfde voelt,’ vertelt psycholoog Neil Lamont aan Broadly. Daarnaast is mannen geleerd om dominant te zijn.

Wie zei er in jouw relatie het eerst ‘ik hou van jou’?

