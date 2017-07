Dit is wanneer mensen in een relatie voor het eerst ‘ik hou van je’ zeggen

De een zegt het tussen neus en lippen door, terwijl de ander de eerste keer als bijzonder en onvergetelijk moment ervaart. Wanneer is het oké om voor de eerste keer in een relatie ‘ik hou van je’ te zeggen? De Britten deden er onderzoek naar.

Het bedrijf YouGov UK vroeg bijna vierduizend mensen wanneer zij in hun relatie voor het eerst ‘ik hou van jou’ zeiden. Hoewel veel van de respondenten zijn vergeten wanneer ze de woorden voor het eerst uitspraken, geeft 22 procent gaf aan dat dit ‘binnen drie maanden’ gebeurde. 14 procent wachtte wat langer en zei het binnen zes maanden, gevolgd door 13 procent die het in de eerste maand van de relatie al hardop uitsprak. Maar sommige mensen waren nog sneller: 3 procent van de ondervraagden zei al ‘ik hou van je’ in de eerste week.

Ook zijn er mensen die nog nooit ‘ik hou van je’ hebben gezegd. 7 procent zegt nog nooit verliefd te zijn geweest, terwijl 3 procent het zijn of haar partner gewoon nog nooit heeft verteld. Een andere 6 procent heeft het wel gezegd, maar wachtte daar ongeveer een jaar mee.

Natuurlijk is het aftasten wat in jouw relatie goed voelt, en is er geen ‘goed’ of ‘fout’ als het gaat om de timing hiervan. Maar een richtlijn hebben is altijd fijn, toch?

Bron Metro UK | Beeld iStock