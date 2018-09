Het is World Sexual Health Day: waarom denken we zo laks over soa’s?

Linde (22) houdt van seks, maar niet van condooms. Ze heeft de afgelopen jaren vaste sekspartners gehad, een stuk of zes, niets serieus en twee keer een condoom gebruikt. ‘Mijn eerste keer was met mijn toenmalige vriend, die ook maagd was. Ik was aan de pil dus een condoom was niet noodzakelijk. Tegen de tijd dat die relatie uitging, was zonder bescherming seksen een gewoonte geworden. Ik ontmoet mannen via de studentenvereniging, dan weet ik wel zo ongeveer wat voor vlees ik in de kuip heb. De echte sletten laat ik links liggen. Een van m’n scharrels stond erop om condooms te gebruiken. Ik vond dat echt gedoe, dat geklooi met die rubbertjes, het doorbrak de flow. Maar de rest repte er met geen woord over. Ik ook niet. Het komt niet in me op.’ Maar is ze dan niet bang voor een soa? ‘Als ik eenmaal aan het vrijen ben, ben ik in het moment en denk ik niet na over wat voor ziektes iemand met zich meedraagt.’

Casual seks zonder condoom: 33% van de Nederlanders tot 34 jaar deed het onveilig met hun laatste losse partner. Dit blijkt uit grootschalig onderzoek van Kenniscentrum Seksualiteit Rutgers dat vorig jaar is uitgevoerd. Een studie uit 2007 laat zien dat onveilige seks toen uitzonderlijker was: tien jaar geleden gebruikte 14% geen condoom tijdens seks met een losse partner. Hoewel deze twee onderzoeken niet exact vergelijkbaar zijn door het gebruik van verschillende onderzoeksmethoden, is het verschil erg opvallend en lijken deze cijfers een daling in condoomgebruik te impliceren. Met alle risico’s van dien op soa’s en hiv.