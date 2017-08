It’s a match! 5 belangrijke regels voor je profielfoto op Tinder

Je hangt al een tijdje rond op Tinder en swipet wat af, maar er een succesvolle date uitslepen? Ho maar. Het zou zomaar eens aan je profielfoto kunnen liggen, zegt neurowetenschapper Tom van Bommel. Daarom stelt hij vijf regels op voor de perfecte profielfoto.

Tom deed onderzoek naar profielfoto’s en deelde woensdag zijn bevindingen in de radioshow Evers Staat Op van Edwin Evers op Radio 538.

Om te onderzoeken hoe mensen reageren op profielfoto’s, scande Tom het brein van verschillende mensen terwijl zij aan het Tinderen waren. ‘We zagen: hoe makkelijker de foto is, hoe lekkerder de brein het vindt. Simpliciteit is het meest sexy. Denk aan contrast tussen jou en de achtergrond. Alles wat de foto moeilijk maakt werkt averechts. Een zonnebril is helemaal dodelijk,’ vertelt hij.

Hoe moet het dan wel? Op basis van het onderzoek stelde neurowetenschapper Tom vijf regels op die je zou moeten aanhouden voor de perfecte profielfoto.