It’s all in the universe: deze dagen zijn het meest romantisch

Wil je op sommige dagen wat éxtra romantisch doen? Dan heb je geluk. Valentijnsdag is namelijk niet het enige moment waarop je je geluk kan beproeven.

En ja, dat is dus allemaal door het universum bepaalt. Klinkt zweverig, maar bepaalde dagen in het jaar zijn volgens astrologen nu nét een wat beter moment om alle romantiek uit de kast te trekken. Valentijnsdag is daar dus niet een van, zo blijkt.

8 maart 2020

De eerste van deze romantische dagen valt op 8 maart 2020. Venus staat op dat moment naast Uranus, wat betekent dat er heel wat verandering kan plaatsvinden. Rachel Lang, astroloog en healer, vertelt aan Well+Good: ‘Dit is de dag om je gevoelens te uiten aan je geliefde of iemand mee uit te vragen.’ Maar dat is niet de enige reden waarom dit een goede dag is. De zon en Neptunus zijn namelijk dan in samenhang (ja, voor ons klinkt het ook als abracadabra). Ben je nog vrijgezel? Dan is dit het uitgelezen moment om onverwerkte gevoelens gedag te zeggen. ‘Vooral voor vrijgezelle Vissen en Stier is het tijd voor een nieuw begin in de liefde.’

28 maart 2020

Kans gemist die dag? Dan is er al snel een nieuwe kans, en wel op 28 maart 2020. Lang verklaart: ‘Venus, Jupiter en de maan staan deze dag in een driehoek. Dat betekent een dag waarop je gemakkelijk foutjes van je partner of uitdagingen in je relatie over het hoofd kunt zien. Voor iedereen die single is, is dit een dag waarop je je zekerder over de liefde in de toekomst gaat voelen.’ Ben je Stier, Maagd of Steenbok en dus een aarde-element? Dan zul je hier het meeste voordeel uit kunnen halen.

27 augustus 2020

Wat is er nu romantischer dan een lange, zwoele zomeravond? Noteer 27 augustus dan ook maar alvast in je agenda: dit zou echt de meest romantische dag van het jaar worden. Als we de astrologen moeten geloven dan hè. ‘Venus en Neptunus zorgen die dag voor een verhoogd gevoel van liefde en mededogen. Op deze dag zul je het beste in elkaar kunnen zien, zonder kritiek te uiten.’ Diner voor twee, anyone?

14 december 2020

Maar daarmee is het nog niet klaar met de romantische dagen in 2020. Net op de valreep is daar nog 14 december. Doordat Venus en Jupiter op die dag 60 graden uit elkaar staat, is ook hier een piek in de liefde te zien. Lang: ‘Omdat Saturnus ook betrokken is, zul je een diepere verbintenis willen aangaan.’ Het kan dus zomaar dat je op deze dag een volgende stap wil zitten in of je relatie óf de stoute schoenen aantrekt om op date te gaan. Vooral voor Maagd, Steenbok, Vissen, Kreeft en Schorpioen kan dit een belangrijk moment zijn. Romantische dagen genoeg dus dit jaar!



Bron: Libelle | Beeld: iStock