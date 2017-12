Izabelles man is weer verliefd op zijn ex: dit zijn jullie adviezen

Elke donderdag delen we op viva.nl het verhaal van een forummer die wel wat advies kan gebruiken. Afgelopen week vertelde Izabelle over haar man, die weer verliefd is geworden op zijn ex. Dit zijn jullie adviezen.

Izabelle kent haar man al twintig jaar. Ze wist altijd al dat hij een zwak had voor zijn ex, maar sinds de desbetreffende vrouw weer in the picture is, is hij in de zevende hemel. Hij vertikt het contact te verbreken, maar wil Izabelle – met wie hij twee kinderen heeft – ook niet verlaten. Moet ze hem de deur uitzetten, ondanks het feit dat ze financieel afhankelijk is van hem?

Marije de Jong-Helder : ‘In Nederland hebben we een goed vangnet met uitkeringen. Daarnaast zal hij je flink moeten onderhouden na wat hij heeft geflikt. Zet hem het huis uit. Zorg ervoor dat jij daar kan wonen. Verken voorzichtig je opties op de arbeidsmarkt. Je bent meer waard dan een volwassen man met een kalverliefde die niet eens inziet wat hij je aandoet.’

Wendy Peeters : 'Vrouwke, wat wil jij? Ik heb geen oordeel over keuzes die je maakt voor je eigen welzijn… Kies allereerst voor jezelf, wat dat ook inhoudt. Of je nu bij m blijft of weggaat. Weet dat je grenzen daarin mag stellen. Weet ook dat de wereld niet vergaat. Hoe dan ook zal het pittig zijn, wat je ook doet. Maar geloof in jezelf en blijf altijd trouw aan jou, dan redt jij het wel! Dus vraag niet wat anderen denken. Iedereen heeft zijn eigen referentiekader, eigen ervaringen, en ze zijn geen jij. De vraag moet zijn: waar heb jij behoefte aan? Wat heb jij nu nodig? Wat wil je zelf? En durf daarvoor te gaan staan. Heel veel succes, en een dikke knuffel voor jou in deze moeilijke situatie!'

Laura Jongbloed : 'Dikke doei. Zoek een vent en ga precies zo met hem om als je man met zijn ex. Eens kijken of hij dat leuk vindt. Het is immers geen vreemdgaan, volgens hem.'

Marilyn Posthumus : 'Sorry, maar ik had bij het eerste appje al vriendelijk zijn spullen buitengezet. Succes met haar en de groeten.'

Reina Jealal : 'Als je ook maar een beetje zelf respect hebt, kies je voor jezelf. Hij is goed fout bezig en zijn ex ook. Wat denkt ze wel? Zij had het ook af kunnen kappen, al was het maar voor de kinderen. Maar nee hoor. De twee 'die zogenaamd niet vreemdgaan' zijn lekker bezig. En jij laat je manipuleren en in de grond trappen. Schouders eronder en rennen, zo hard je kan. Dit verandert niet. Wat een stommeling is het.'

Brenda Poldervaart: 'Hij zou eens moeten praten met een professional. Met jou getrouwd zijn maar ook van haar houden is een NO GO. Hij moet echt voor zichzelf uitvinden wat hij wil. Zijn gedachtengang is gek. Als hij dat niet van jou aanneemt kan een psycholoog hem dat wel vertellen.'

