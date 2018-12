J. is onzeker over haar uitstekende binnenste schaamlippen: 10x jullie mening

Elke donderdag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: onzekerheid over schaamlippen.

VIVA-forummer J. schaamt zich al sinds haar puberteit voor haar binnenste schaamlippen, omdat ze vindt dat ze te veel uitsteken. Toch is ze er – vanwege de mogelijke complicaties – zeker van dat ze geen schaamlipcorrectie wil.

Lichamelijk heeft J. geen last van haar binnenste schaamlippen. Ook haar vriend lijkt geen problemen te zien. Maar sinds ze een filmpje heeft gezien waarin een aantal jonge mannen zich negatief uitlieten over ‘te grote’ schaamlippen, struggelt J. toch weer met haar onzekerheid. Ze vraagt om de mening van haar mede-forummers.

Kashri: ‘En als iemand zijn hoofd lelijk vindt ga jij je eigen hoofd ook lelijk vinden omdat jullie overeenkomsten hebben? Vagina’s zijn tha bomb, hoe ze er ook uitzien. Love your pussy.’

‘En als iemand zijn hoofd lelijk vindt ga jij je eigen hoofd ook lelijk vinden omdat jullie overeenkomsten hebben? Vagina’s zijn tha bomb, hoe ze er ook uitzien. Love your pussy.’ TanteBedelia: ‘Hoe oud ben je nu? Doe wat aan je onzekerheid. Je moet jezelf niet zomaar laten opereren omdat er volgens je normen iets niet mooi is.’

‘Hoe oud ben je nu? Doe wat aan je onzekerheid. Je moet jezelf niet zomaar laten opereren omdat er volgens je normen iets niet mooi is.’ Koettie: ‘Het is helemaal niet vreemd, gek, raar of lelijk als schaamlippen uitsteken. Dat is gewoon best normaal. Ze heten binnenste schaamlippen, maar dat is eigenlijk niet echt de juiste benaming, want ze ‘horen’ niet per se binnen te blijven.’

‘Het is helemaal niet vreemd, gek, raar of lelijk als schaamlippen uitsteken. Dat is gewoon best normaal. Ze heten binnenste schaamlippen, maar dat is eigenlijk niet echt de juiste benaming, want ze ‘horen’ niet per se binnen te blijven.’ Ikkuz: ‘Ik heb het ook. Vond het heel lang kut, maar nu niet meer. Ik kan er ten eerste weinig aan doen en ten tweede ben ik wie ik ben. Mijn ex en vriend vinden het beiden prachtig net als dat jouw vriend het niet erg vindt.’

‘Ik heb het ook. Vond het heel lang kut, maar nu niet meer. Ik kan er ten eerste weinig aan doen en ten tweede ben ik wie ik ben. Mijn ex en vriend vinden het beiden prachtig net als dat jouw vriend het niet erg vindt.’ oudebaas: ‘Als man heb ik tien keer liever een vrouw die zich oké voelt en grote binnenste schaamlippen heeft, dan zo’n ‘perfecte’ dame die toch onzeker blijft.’

‘Als man heb ik tien keer liever een vrouw die zich oké voelt en grote binnenste schaamlippen heeft, dan zo’n ‘perfecte’ dame die toch onzeker blijft.’ Pleuntje6215: ‘Ik heb daar ook last van gehad en heb gekozen voor een schaamlipcorrectie. Dat is nu ongeveer vijf jaar geleden. De operatie viel ontzettend mee en ik ben tot op de dag van vandaag nog erg blij met deze keuze. Niet alleen omdat ik mij er onzeker over voelde, maar ook omdat ik last had van mijn schaamlippen tijdens het fietsen en bij het dragen van strakke broeken.’

‘Ik heb daar ook last van gehad en heb gekozen voor een schaamlipcorrectie. Dat is nu ongeveer vijf jaar geleden. De operatie viel ontzettend mee en ik ben tot op de dag van vandaag nog erg blij met deze keuze. Niet alleen omdat ik mij er onzeker over voelde, maar ook omdat ik last had van mijn schaamlippen tijdens het fietsen en bij het dragen van strakke broeken.’ ZoekLiefde: ‘Vertrouw je vriend. Hij vindt je te gek. Put daar je zelfvertrouwen uit. Bovendien zijn veel mannen gek op grote schaamlippen en volle billen.’

‘Vertrouw je vriend. Hij vindt je te gek. Put daar je zelfvertrouwen uit. Bovendien zijn veel mannen gek op grote schaamlippen en volle billen.’ Amy_100: ‘Nou, ik heb hetzelfde en mijn ex vond het zelfs opwindend. Ik denk dat als je er iets aan zou laten doen, dat je dan wel weer over iets nieuws aan het denken gaat. Het is nooit goed. Als je je onzeker voelt over je schaamlippen, dan kun je dit ook naar je vriend uitspreken. Waarschijnlijk voel jij je onterecht vervelend en is er voor hem niks aan de hand.’

‘Nou, ik heb hetzelfde en mijn ex vond het zelfs opwindend. Ik denk dat als je er iets aan zou laten doen, dat je dan wel weer over iets nieuws aan het denken gaat. Het is nooit goed. Als je je onzeker voelt over je schaamlippen, dan kun je dit ook naar je vriend uitspreken. Waarschijnlijk voel jij je onterecht vervelend en is er voor hem niks aan de hand.’ Cemile: ‘Je vriend vindt ze mooi en je hebt er plezier van in bed. Alleen dat filmpje met die jongens zit je dwars. Ik zie het probleem niet.’

‘Je vriend vindt ze mooi en je hebt er plezier van in bed. Alleen dat filmpje met die jongens zit je dwars. Ik zie het probleem niet.’ Merel7: ‘Je laat je toch niet onzeker maken door een stel van die snotaapjes? Die roepen ook maar wat in de hoop dat ze interessant overkomen, maar weten ondertussen totaal niet waar ze het over hebben. Bij de meeste vrouwen piepen de kleine schaamlippen buiten de grote schaamlippen, niets vreemds aan hoor.’

