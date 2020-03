Ja, het is heus: coronavirusporno is nu een ding

Niets zo opwindend als in de besmette spookstad Wuhan rondlopen, op de vlucht voor het coronavirus. En dat je dan bij besmetting hoopt op die ene hitsige arts, die met zijn handen tussen je benen kruipt. Geil toch? Op Pornhub trekt coronavirusporno in ieder geval veel bekijks.

Want hey, niets zo opwindend als inspelen op de actualiteit tijdens je geile dagdromen. Dat denken ze bij Pornhub ook. Wie op de website voor pornoliefhebbers ‘coronavirus’ intypt, krijgt maar liefst 112 resultaten. En de titels liegen er niet om. Wat dacht je van MILF In Coronavirus Quarantine Gets Hard Fucked for Medicine? Of Coronavirus patients fuck in quarantine room?

Inspelen op de actualiteit met coronavirusporno

Maar wat maakt het coronavirus zo opwindend? Spicy, van het duo Spicy & Rice en makers van het filmpje Bodycam Footage (CDC Agent) Investigates Deserted Wuhan, geeft tegenover Vice een verklaring. ‘Ik denk dat mensen zich aangetrokken voelen tot coronavirusporno om dezelfde reden als waarom mensen die bang zijn voor hun eigen schaduw graag naar horrorfilms kijken. We zijn op zoek naar dingen die ons tot leven doen komen.’

Lees ook: Deze superhelden werden het meest gezocht op Pornhub

‘Dit virus is iets wat de hele wereld bang maakt. Je moet er iets bij kunnen voelen, en waar voel je nu meer bij dan bij de wereldwijde crisis waarin we nu beland zijn?’

Toch heeft Spicy tijdens het maken van zijn coronavirusporno ook aan de slachtoffers en inwoners van Wuhan gedacht. ‘We wisten dat de virusuitbraak goed viral-materiaal is, maar waren ons ook bewust van de tragiek die het heeft veroorzaakt,’ zegt hij tegen Vice. ‘We wilden het er niet te echt uit laten zien, omdat we anders misschien mensen zouden beledigen die getroffen zijn. We kennen zelf ook mensen die vastzitten in Wuhan, en maakten het met hen in ons achterhoofd.’ Ze stelden zichzelf de vraag: zouden zij het erg vinden, of zouden ze het juist als afleiding opvatten? ‘We wilden het tweede.’

Pornoprofiteurs

Toch kent het ‘succes’ van coronavirusporno ook een keerzijde. Want net als influencers op Instagram zijn er ook pornomakers die een graantje mee willen pikken. Zij willen profiteren van het virus en zetten ‘coronavirus’ of ‘COVID-19’ in de titel terwijl het filmpje niets te maken heeft met de ziekte. In een daarvan zie je een vrouw in haar string op een loopband rennen – waarom de video ‘End Coronavirus’ heet wordt niet echt duidelijk.

Bron: Vice.nl | Beeld: Spicy x Rice

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.