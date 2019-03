Janneke: ‘Als ik hem zie, word ik al onpasselijk’

Janneke en Kees kennen elkaar vijf jaar. In die tijd hebben ze drie kinderen gekregen en heeft Kees een bedrijf met twintig man personeel opgebouwd. Ze hebben weinig tijd voor elkaar, maar voor Janneke voelde het wel alsof ze er samen voor gingen. Totdat Kees vreemdging…

Kees: ‘Toen ik Janneke leerde kennen, was ik klusjesman en dat beviel me prima. Maar Janneke wilde dat ik meer verdiende en daarom heb ik me toegelegd op het managen van klussen. In vier jaar tijd heb ik een bedrijf opgebouwd met twintig personeelsleden.

Daar moet ik wel dag en nacht voor werken, want financieel kan het nog altijd maar net uit. Ik krijg nauwelijks iets mee van onze kinderen en Janneke zie ik ook maar weinig.

Dat frustreert me wel, ja. Het was Janneke’s idee dat ik een bedrijf zou opbouwen en nu geniet zij van de kinderen en ben ik degene die zich uit de naad werkt.

Nou ja, zij doet ook heel veel. Ze draait het huishouden en drie kleine kinderen is ook geen kattenpis. En toch, ik weet niet hoe, maar ik had het graag anders gewild.

Ik mis Janneke en ik mis mijn kinderen. Ik mis een thuis.

Twee maanden geleden heb ik me laten verleiden door de vrouw van een klant. Ik voelde me die dag extra eenzaam omdat Janneke me naar de logeerkamer had verbannen omdat ik snurkte. Terwijl ik juist zo’n behoefte had aan een warm lichaam, iemand om even vast te houden. Nou ja, en toen die andere vrouw een beetje begon te flirten, ben ik daarin meegegaan.

Ik heb er immens veel spijt van en wil niets liever dan het goedmaken. Ik denk er zelfs over om mijn bedrijf te verkopen zodat ik meer tijd heb voor mijn gezin. Maar Janneke wil helemaal niets meer van me weten.’

Janneke: ‘We kenden elkaar pas vier maanden toen ik zwanger bleek van Friso en Hugo. Dat was niet gepland. We moesten halsoverkop op zoek naar een huis. Kort daarna kondigde Ellen zich aan. Met drie kleine kinderen en een man met een fulltimebaan kon ik niet anders dan mijn studie archeologie opgeven. De jongens zijn nu vier en Ellen is bijna drie. De gebroken nachten zijn voorbij, maar het is nog steeds heel druk.

We hebben ook nog steeds financiële zorgen. Volgens mij dacht Kees dat hij als aannemer meer kon verdienen dan als klusjesman, maar hij werkt nu al vier jaar minstens zestig uur per week en we komen nog altijd nauwelijks rond.

Al die tijd heb ik mijn uiterste best gedaan om hem zo goed mogelijk te steunen. Ik dacht, als de kinderen wat ouder zijn en het bedrijf goed loopt, krijgen Kees en ik tijd om aan onze relatie te werken. De gedachte dat we deze strijd schouder aan schouder aangingen hield me op de been.

Toen Kees vertelde dat hij was vreemdgegaan, knapte er iets in me. Ik voelde me zo verraden. Nadat ik mijn eigen toekomstplannen opzij had gezet en al die jaren op mijn tenen had gelopen, trok hij plotseling het kleed onder mijn voeten vandaan.

Kees wil het steeds maar uitleggen en erover praten, maar ik wil niets meer met hem te maken hebben. Als ik hem zie, word ik al onpasselijk. Als hij nog een keer zijn mond opentrekt, vlieg ik hem naar de keel.’

De mediator: ‘Het is heel lastig om hier uit te komen. Laat ik ervan uitgaan dat jullie toch willen proberen om te kijken of jullie relatie hiertegen bestand blijkt te zijn. Om zo ver te komen, is een sterke wil nodig. Esther Perel, een bekend psychotherapeut, heeft hiernaar veel onderzoek gedaan en zij is tot een aantal conclusies gekomen die jullie wellicht kunnen helpen.

Bij ernstige gebeurtenissen hebben wij allemaal een natuurlijke manier van reageren. Helaas is niet gezegd dat dit altijd een manier is die je verder helpt.

Kees, jij zal op een bepaalde manier denken dat het maar beter is niet al te open te zijn over wat er is gebeurd. Het zou Janneke alleen maar meer pijn doen. En je voelt je waarschijnlijk heel schuldig en zal liever niet terugdenken aan de situatie en het liefst alles vergeten. Voor Janneke helpt dit niet. Haar sterke wantrouwen wordt hierdoor alleen maar gevoed. Het omgekeerde is daarom het advies, Kees. Wees heel open en zelfs proactief. In situaties dat je kunt bedenken dat Janneke denkt aan jou en je affaire, wees het voor. Begin er zelf over. Toon, bijna overdreven, openheid. Janneke is aangetast in haar vertrouwen en voelt zich afgekeurd door jou.

Janneke, jij voelt je zo door wat er is gebeurd. Niet doordat jíj bent veranderd. Jij bent jezelf gebleven.

Wat zijn de dingen die jou weer sterker maken? Maak een lijstje met wat je graag zou willen gaan doen. Met vriendinnen op stap of een reisje maken. Bedenk voor jezelf hoe je je eigenwaarde weer op kunt eisen. Door hiermee bezig te zijn, zal je wroeging jegens Kees minder aandacht krijgen. Op deze manier kunnen jullie bouwen en ervaren wat er gaat gebeuren tussen jullie.’

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt : een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl

