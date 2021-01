Januari wordt super romantisch voor deze drie sterrenbeelden

Het is nu niet dé maand waarin je je overdreven hoteldebotel voelt. Sterker nog, je kunt zelfs last krijgen van een dipje. Toch staat deze sterrenbeelden wel heel wat te wachten: voor hen wordt januari namelijk heel romantisch.

Januari romantisch sterrenbeelden

Dus haal die kaarsen maar uit de kast, strooi de rozenblaadjes in het rond: je bent er meer dan ready voor. Tenminste, als je Leeuw, Kreeft of Stier bent dan hè. Voor jou wordt januari een maand vol romantiek.

Stier (20 april tot 20 mei)

Je hebt een enorme aantrekkingskracht deze maand, maar die heb je eigenlijk altijd al. Toch zul je in januari nog net wat meer shinen. Je zult geen gebrek hebben aan erotiek, wat weer alles te maken heeft met Mars en Venus. Uiteindelijk zullen deze planeten in verbinding staan en dat is alleen maar in je voordeel. Je voelt je heel sensueel, maar tegelijkertijd ontzettend krachtig. Bring it on.

Kreeft (21 juni tot 22 juli)

Dat jij nog niet tot over je oren verliefd bent, is een raadsel. Toch zal je hart aardig wat te verduren krijgen in januari. Je krijgt te maken met een hoop energie en harmonie als het gaat om relaties en mogelijke partners. Ook op erotisch gebied gaat het je voor de wind. Plannen om je seksleven naar een volgend level te tillen? Zeker doen. Wat dacht je bijvoorbeeld van dit nieuwe hete standje?

Leeuw (23 juli tot 22 augustus)

Hoewel dit voor jou een hectische tijd is, zal alle spanning een beetje verzacht worden. Heb je een oogje op iemand op het werk? Dan zou dat zomaar eens een goede afloop kunnen hebben. Later in januari zal je focus meer gaan liggen op het aangaan van toegewijde relaties. Compromissen sluiten wordt belangrijk voor je. Je kunt zomaar eens onverwacht de romantiek vinden. Wie weet dus wel bij die spannende collega.

Bron: Elite Daily | Beeld: Unsplash