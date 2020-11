Je bent een échte flirt als je deze 9 situaties herkent

Een dag niet geflirt, is een dag niet geleefd. True for you. Flirten is jouw motto en niks staat je in de de weg. Als jij een prooi op het oog hebt, weet je precies hoe jij hem of haar moet benaderen. En dat terwijl je vriendinnen jaloers toekijken hoe jij de avond van je leven hebt. Alweer!

Herken jij 5 van de 9 situaties, dan ben jij een échte sjansbal. Zélfs in coronatijden, ja.

Jouw WhatsApp staat vol met (onbekende) nummers. Elk weekend krijg jij berichtjes van onbekende nummers. In eerste instantie heb je geen flauw idee wie jou aan het stalken is, maar al snel valt het kwartje. Tja, je bent weer zo gul geweest om je telefoonnummer te geven. Je komt vaak bekenden tegen. Tja, jij bent een échte flapuit en praat dan ook met alles en iedereen om je heen. Dat is die ene jongen van vorige week, die met die bruine krullen was die met die goede lippen en die blonde was van dat ene plekje. Je hebt gewoon geleefd als een beest, laten we het daar maar op houden. Je ogen staan áltijd wagenwijd open. Of je nu naar de club gaat, in de sportschool staat of op school bent. Jouw ogen staan áltijd wagenwijd open, want hé – je weet nooit wanneer je die prince charming gaat ontmoeten. En als je een leuk iemand spot, weet je niet hoe snel je jouw hengel uit moet gooien. Je agenda staat vol… Met dates. Jij hebt helemaal geen tijd om s’ avonds te chillen en te Netflixen. Jouw agenda staat vol met belangrijke dates. Maar zeg eerlijk, drinken met een hottie – die uh, de rekening betaalt – is toch geen straf? En zelfs in deze tijden van veel thuiszitten regel jij een wandeldate of een intieme call. Relaties zijn niets voor jou. Aan één persoon vastgeplakt zitten en niet met andere leukerds mogen flirten. Poeh, daar moet jij écht niet aan denken. Als je een relatie hebt, flirt je alsnog. Je spot elke cutie. Wherever you go. Het lijkt wel een gave. Goedkope avondjes. Stappen? Duur? Nee, joh. Als jij gaat stappen kan je net zo goed je portemonnee thuislaten, want drinken halen doe je niet. Nou ja, je drinkt wel, maar dit wordt voor je gehaald en betaald. Dat is nog een goed geregeld. Jij weet niet van ophouden. Jij bent ontzettend vaak in de kroeg of op feestjes te vinden (en baalt dan ook dat alles dicht is). Je zou daar maar Mr. Perfect ontmoeten… Liever te dik in de kist, dan een feestje gemist. Toch? Jij kunt als de beste verleiden, al moet het via de app. Als jij iemand op het oog hebt, weet je precies hoe je dit moet aanpakken. Je weet gevat te reageren op zijn avances. Altijd met humor, met een beetje uitdaging én je ziet er altijd on point uit. Zo smooth, nonchalant en sexy. Daar kan menig mens nog wat van leren.

