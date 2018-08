Jessica: ‘Ik zou er niet van wakker liggen als hij een keer vreemdgaat, maar hij wil het niet’

Elke week deelt een lezer de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel.

Jessica is 36 jaar en werkt als journalist. Ze heeft al vijftien jaar een relatie met haar man, met wie ze drie kinderen heeft. Twee jaar geleden zijn ze getrouwd. Ze heeft in haar hele leven drie bedpartners gehad en noemt haar vagina gewoon ‘vagina’.

Wat is de huidige gemoedstoestand van je vagina?

‘Uitgerust en opgeknapt. Ik ben net terug van vakantie, waar ik de eerste dagen rondliep met een schimmelinfectie. Stond ik in een Italiaanse drogist en moest ik uitleggen waar ik last van had. Ik spreek geen Italiaans, dus wees ik maar naar mijn vagina. Heel gênant. Uiteindelijk kreeg ik pillen en zalf mee, en ging het gelukkig over.’

Hoe vaak heb je seks?

‘Tussen de twee en vier keer per week. Ik ben al vijftien jaar samen met mijn man. Onze relatie gaat met ups en downs. Het is niet altijd een tien, maar dat zou met een andere man ook niet zo zijn. Eergisteren hadden we voor het laatst seks. Hij wil het ’t liefst elke dag, ik lees net zo lief een boek. Als we bezig zijn, vind ik het wel leuk en doe ik mijn best, maar ik moet altijd eerst een drempel over. Daar kan mijn man niks aan doen. Als kind ben ik jarenlang misbruikt door een huisvriend van mijn ouders, daardoor vind ik intimiteit moeilijk. Er is nooit een keer geweest dat ik, wanneer ik mijn slipje uitdoe, niet aan het misbruik dacht. Dan ebt meteen alle zin weg. Het was jarenlang een groot geheim. Op mijn achttiende durfde ik het tegen mijn ouders te vertellen. Mijn vader zei: ‘Zulke dingen gebeuren nu eenmaal’, mijn moeder zei: ‘Het ligt ook aan jezelf, je was zo’n stil kind.’ Sindsdien verloopt het contact met hen stroever. Maar we proberen nu een nieuwe weg in te slaan. Precies een jaar geleden zat ik op mijn diepste punt. Ik was overal echt klaar mee, leven kostte me grote moeite. Op een dag ben ik naar het spoor gegaan. Ik stond op het punt om voor de trein te springen, maar ik kon het niet. Ik besefte dat ik hulp nodig had. Ter plekke heb ik een therapeut gebeld. Ik zei: ‘Als jullie me niet helpen, gaat het mis.’ Ik kon meteen terecht. Pas toen heb ik mijn man over het misbruik durven vertellen. Inmiddels ben ik een jaar in therapie en vind ik het leven weer leuk genoeg. Ik wil mijn kinderen zien opgroeien. Van mijn therapeut heb ik geleerd om egoïstischer te zijn en meer ruimte voor mezelf te eisen. Dat vindt mijn man niet altijd leuk, maar dat moet hij me maar gunnen.’

Hoe vaak masturbeer je?

‘Te weinig. Eigenlijk alleen als we seks hebben. Het zou wel goed zijn om het vaker te doen. We leren onze kinderen ook dat het prima is om aan je eigen lichaam te zitten. Maar zelf voel ik die behoefte niet zo.’

Waar schaam je je voor?

‘Nergens voor. Ik vind mijn lichaam mooi. Voordat ik in therapie ging, was ik best mager en moest ik meer gaan eten. Er zit nu acht kilo extra aan en ik ben net zo tevreden als daarvoor. Ik heb putjes in mijn billen gekregen, maar ook grotere borsten. Dat heft elkaar mooi op.’

Welk cijfer zou je je bedprestaties geven?

‘Ik vind dat ik voor mijn inzet een dikke acht verdien, aangezien ik ook mijn best doe als ik geen zin heb. Ik vraag mijn man weleens wat hij het liefst wil, maar hij heeft geen eisen. Zolang we vaak seks hebben, is hij tevreden. Als het aan mij ligt, gebeurt het snel: een halfuur vind ik lang genoeg. Het mag wel een beetje hardhandig: niet te veel gestreel, maar het moet ook geen pijn doen. We hebben alles al een keer uitgeprobeerd. Zweepjes, elkaar vastbinden, een blinddoek om: ik word er niet heel enthousiast van. Mijn lievelingsstandje is wanneer ik op mijn buik lig of op mijn knieën zit, en hij me van achter neemt.’

Ben je monogaam?

‘Ja, al hoeft dat van mij niet per se. Ik zou er niet van wakker liggen als hij een keer vreemdgaat, maar hij wil het niet. Zelf had ik wel wat meer willen flierefluiten, maar ik vind het zonde om daarvoor mijn relatie op te geven. Een keer ben ik een man tegengekomen in de kroeg tot wie ik me heel sterk aangetrokken voelde. Ik heb hem mijn nummer niet gegeven omdat ik dacht: als wij gaan afspreken, gaat dat finaal fout. Dat was de enige keer. Verder voel ik nooit de behoefte om naar bed te gaan met een ander.’