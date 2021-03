Doei Magic Mike, hallo knappe danser: Jessie J heeft een nieuwe liefde

Na de breuk met Channing Tatum – oftewel mister Magic Mike – vier maanden geleden, is Jessie J weer gelukkig in de liefde. En wel met de knappe danser Max Pham Nguyen.

Dat onthult ze met een reeks kiekjes op Instagram, waarin de zangeres reageert op foto’s bij een eerder artikel. ‘Ik zag eruit als een oude man die een boot heeft, basically gewoon de vader van Lord Farquard (uit Shrek, red.) die een oud kapsel laat uitgroeien.’​

Jessie J nieuwe liefde

Jessie vervolgt: ‘Max en ik vonden dat jullie wat betere foto-opties verdienden. Hoeven jullie je ook niet te verstoppen in bosjes en struiken.’ We zien de twee dan ook in de auto, tijdens een gezellige picknick en gedurende een date night. Ook wil ze nog even duidelijk maken: ‘Ps. He isn’t my male pal.’

Samen gespot

Het stel werd zaterdag al samen gespot in een veganistisch restaurant in Los Angeles. In oktober maakte Jessica Cornish, zoals de zangeres voluit heet, bekend dat zij en Channing Tatum na twee jaar uit elkaar waren.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jessie J (@jessiej)

