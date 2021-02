Jos en Evelien zijn ‘seksueel vrij’: ‘We hebben horizontale en verticale vrienden’ 

Noem het swingers, noem het een open relatie, noem het hoe je het wilt: van Jos* (48) en Evelien* (39) hoeft het niet zo zeer een naam te hebben. ‘Wij gaan naar erotische feestjes en hebben soms avonden met vrienden thuis en dan hebben we seks met anderen. Seksueel vrij, zouden wij het noemen’, zegt Jos.

Jos en Evelien kennen elkaar nu bijna drie jaar. Ze zijn gekoppeld door een gemeenschappelijke vriend die ook open minded is op het gebied van seks en relaties. ‘Dat is ook de reden dat we het tijdens onze eerste date al hadden over deze feestjes en leefstijl’, beamen ze. Allebei hadden ze al ervaring met erotische feestjes voor stellen en deze ruimdenkende leefwijze. Ze gingen wel alleen naar feestjes voor stellen: ‘Op zo’n feestje voor koppels hangt ook, denk ik, een heel andere sfeer dan wanneer iedereen single is.’

Over het definiëren van hun relatie kan veel gezegd worden, maar voor hen is het niet zo ingewikkeld. ‘We hebben een meer spirituele relatie waarin je elkaar niet belemmert. In heel veel relaties heb je ongeschreven regels die als doel dienen elkaars angsten te beperken. Daar komen allerlei voorwaarden bij: natuurlijk mag je alles vinden en denken, maar je mag de ander niet leuker vinden dan ik. Terwijl het een absurde gedachte is dat er niet zo iemand rondloopt’, zegt Jos. Hij gaat verder: ‘In de meeste relaties zijn mensen bang, waardoor ze elkaar kleiner maken. Wij hebben dat omgedraaid: we stimuleren en boosten elkaar op alle gebieden. Zakelijk, sociaal, maar dus ook op seksueel gebied.’

Die eerste ontmoeting was overigens meteen magisch en romantisch, zegt Jos. ‘Het zat meteen goed, dat wisten we allebei.’ Het stel heeft allebei kinderen uit een eerdere relatie en ze waren beide net single toen ze elkaar leerden kennen. Ze hadden dan eigenlijk ook helemaal geen ambities om meteen weer een nieuwe relatie in te duiken. ‘Maar als je het voelt, dan voel je het.’

Kinky feestjes

En dan komt het moment dat je voor het eerst samen naar zo’n feestje gaat. Als net verliefd koppel, lijkt dat misschien behoorlijk lastig, maar zo voelde het voor het stel niet. ‘Natuurlijk zijn er momenten dat je onzeker wordt’, zegt Evelien. ‘Maar dat is míj́n ding, ik moet iets met dat gevoel.’ Jos had nog geen ervaring met de kinky feestjes, en dat was – met de toepasselijke naam Kinky – het eerste feestje waar ze naartoe gingen. ‘Op zo’n feestje draag ik een lange leren broek zonder shirt en Evelien heeft een sexy, op maat gemaakt leren pakje aan.’ En dat anderen dan kijken, vinden ze dus helemaal niet lastig. ‘De essentie van zo’n feestje is dat je je partner ziet shinen en dat iedereen daar naar kan kijken. Dat geeft een heel fijn gevoel. Het is zelfs zo dat als er een man naar mij toe komt en zegt: ‘Wat een heerlijke, mooie vrouw heb jij, daar zou ik wel eens seks mee willen’, dat ik dan zeg: ‘Ja, dat snap ik.’

Dat klinkt heftig, maar volgens Jos en Evelien kun je deze manier van een relatie op verschillende manieren benaderen. ‘Het is niet per se makkelijk, maar geeft je heel veel. Als eigen persoon ben je volledig en als je partner een ander leuk vindt en misschien wel interesse heeft, wordt een angst getriggerd. We hebben geleerd afhankelijk te zijn van mensen – dat begint al bij je moeder – dus het is eigenlijk heel mooi als je daarmee leert omgaan. Die angst kunnen zien voor wat het is: het is een mooie vrouw, er zijn meer mensen in geïnteresseerd, dat geeft dat een soort ultiem vrijheidsgevoel’, zegt Jos.

Onzekerheid en angst

‘Het ís oké en iemand mag mij mooi vinden en het zou gek zijn als alleen Jos dat heeft’, vult Evelien aan. En natuurlijk wordt ook zij wel eens onzeker. ‘Dan denk ik: je vindt mij toch wel mooier dan die vrouw he? Het is niet dat je nooit meer onzeker bent. Maar ik vind soms ook andere vrouwen mooier dan mezelf, waarom zou hij dat niet vinden? En als ik iets geleerd heb van deze feestjes is dat het vaak niet eens om het uiterlijk gaat, maar om de uitstraling.’

Jos vult aan: ‘Als ik kan zeggen: oh die vrouw is lekker, daar zou ik wel mee naar bed willen, dan kan zij dat vervelend vinden en dan benoemt ze het als ze het vervelend vindt. En dat is eigenlijk haar probleem en niet het mijne. Ik mag alles zeggen.’ Dat klinkt hard, want we hebben natuurlijk geleerd rekening te houden met de ander en andermans gevoelens, maar, zegt Jos: ‘Dat betekent dus dat je dingen denkt, verlangt en wil, maar die niet kunt bespreken met je partner – daar kun je voor kiezen. Gelukkig heb ik heb een partner die ervoor kiest het te zeggen dat ze het lastig vindt, dan kunnen we het daar over hebben. Rekening houden met, betekent niet dat je elkaar dingen niet moet vertellen.’

Daar is Evelien het helemaal mee eens. ‘En het is ook niet dat hij achter allerlei vrouwen aanloopt en mij geen aandacht geeft, dát is moeilijk en respectloos, maar dit niet. En natuurlijk, het gaat niet zonder slag of stoot, maar het is heel fijn om alles te kunnen zeggen.’

Pakjesavond voor volwassenen

Jos en Evelien gaan niet alleen naar erotische feestjes, maar spreken ook wel eens thuis af met vrienden. Een pakjesavond voor volwassenen. ‘We gaan dan gewoon borrelen of koken en dan kan en mág er iets gebeuren, maar dat hoeft niet’, vertelt Evelien. Toch lijkt het nogal ongemakkelijk als je gewoon met vrienden aan het koken bent en de vrouwen ineens elkaars kleren van het lijf rukken. Ze vervolgt: ‘Maar zo gaat dat ook niet. We hebben gewoon een leuke avond, waarin over alles gesproken kan worden. En je weet dat er dingen kunnen gebeuren. Ik trek dan van te voren mooie lingerie aan en als we willen kunnen we ons op zo’n moment nog omkleden, maar dat hoeft dus niet. En als het niet gebeurt, ook goed, want Jos en ik hebben het ook heel fijn samen.’

Overigens gaat Evelien ook wel eens alleen. ‘Dat is nu een keer gebeurt en er staat een afspraak’, begint ze. Jos: ‘Die avonden zijn best lastig, dan ga ik voelen. Wat gebeurt daar, hoe goed is ‘ie, dat soort dingen. Maar we spreken dat wel af, het is niet zomaar ineens. Maar ook dat is weer een angst waar ik van af wil.’

Horizontale en verticale vrienden

‘We hebben horizontale vrienden (die gaan plat) en verticale vrienden (die blijven staan)’, lacht Evelien. ‘Maar al onze vrienden weten ervan en sommigen zitten er een beetje tussenin. Die zoenen eens op een feestje, het hoeft ook allemaal niet zo extreem. Overigens zijn niet al onze vrienden horizontale, we hebben ook vrienden waar nooit iets mee gebeurd is of zal gebeuren.’

Sowieso is het stel heel open over hun manier van leven. Evelien: ‘Zelfs mijn ouders weten het, die vinden het interessant. Jos z’n ouders weten het niet.’ Jos: ‘Die vermoeden misschien wel iets, maar ik ben heel katholiek opgevoed en volgens mij staat dít niet in de Bijbel’, lacht ‘ie. ‘Sowieso denk ik altijd, het is niet voor iedereens oren bestemd. Maar vrienden weten het wel, dan praten we er wel eens over.’

Seks met mannen en vrouwen

Zowel Evelien als Jos doen het met mannen en vrouwen. Jos: ‘Zoals ik net zei, ik ben katholiek opgevoed. Dus voor deze feestjes dacht ik er niet eens aan om een man aantrekkelijk te kunnen vinden. Dan zou je wel eens homoseksueel kunnen zijn. Maar toen ik met dansfeestjes in aanraking kwam dacht ik: hoe erg is dat dan? Ik kan een man ook aantrekkelijk vinden. Dus daar heb ik wel eens mee gezoend, ook een keer seks gehad. Ik ben overigens wel echt een vrouwenman, maar tijdens die avonden vind ik het heel fijn om ook met mannen te zijn’, vertelt Jos.

Tips van Jos en Evelien:

‘Bij een dansfeestje, ook gewoon een Dance Valley, links vooraan bij het podium staan. Daar staan de mensen die dit soort dingen willen.’

‘Het begint volgens mij door gesprek met elkaar aan te gaan. Dat kan een lang proces zijn. Want als de ander denkt: nee vind ik niks, dan moet je daarover praten. Die angst kan zo heftig zijn. Praten is het belangrijkste.’

‘Een parenclub is een mooie manier om hiermee in aanraking te komen. En je hoeft nergens bang voor te zijn. Mensen bespringen je heus niet zomaar. Alle leeftijden komen er, van begin twintig tot halve zeventig. En als je ergens naartoe wil waar met respect met elkaar om wordt gegaan, waar je als vrouw in je string rond kan lopen zonder ongewenst aangeraakt te worden, moet je daarheen. Dat kan niet in de kroeg, hoor.’

‘Onzeker? Daar kom je wel van af. Iedereen is zo respectvol en echt iedereen mag er zijn: groot, klein, dik, dun, grote borsten, kleine borsten. Alles. Het is zo’n lieve, fijne en open wereld.’

*Jos en Evelien willen graag anoniem blijven, deze namen zijn fictief. De echte namen zijn bekend bij de redactie.