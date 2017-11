Josefien: ‘Ze zijn op elke hoek te vinden, leuke mannen’

Elke week geven we je een kijkje in iemands liefdesleven in VIVA’s rubriek ‘De status’.

Josefien (27) is flierefluiter.

“Achteraf snap ik niet dat ik het zo lang heb laten voortduren met Stefan. We leken wel huisgenoten, onze gesprekken gingen alleen nog over de boodschappen en de kattenbak verschonen. Als we thuis waren, keken we series. Ooit deden we dat verstrengeld in bed, met de afstandsbediening dichtbij voor als we ons plotseling verloren in een vrijpartij. Nu zaten we in onze eigen hoek van de bank, hij met zijn eeuwige biertje. We hadden het vaker over het leven van onze tv-helden dan over het onze. Toch moesten vriendinnen me vertellen hoe ingeslapen we waren. ‘Jij bent niet gelukkig,’ zeiden ze. Ik ontkende, elke relatie heeft weleens een dip, nietwaar? Totdat Stefan en ik samen op vakantie waren en we elke avond zwijgend aan tafel zaten. Ik raakte ervan in paniek. Ik wilde hem niet kwetsen, bovendien: wat wist ik nu van alleen zijn? Ik, die vanuit huis meteen met Stefan was gaan samenwonen. Kon ik het wel?

En of ik het kan. Vanaf het moment dat ik het gesprek aanging, is er alleen maar opluchting geweest. Stefan begreep het, we zijn als vrienden uit elkaar gegaan en hebben zelfs weer gespreksstof. Over hoe fijn we het vinden om geen rekening meer met iemand te houden, bijvoorbeeld. Hoe zalig het is om overdwars in bed te liggen. En over onze dates en sex. Voordat ik acht jaar geleden bij Stefan belandde, had ik wel wat ervaring opgedaan, maar veel stelde het niet voor. In onze relatie ben ik van meisje vrouw geworden. En die vrouw loopt nu over van zelfvertrouwen en levenslust en neemt elk weekend een verovering mee naar huis.

Leuke mannen zijn op elke hoek te vinden, dat verbaast me. Waarom toch al die dating-sites? Ik heb bij het uitgaan altijd beet. Sommige vriendinnen noemen me een makkelijke prooi. Ik word er moe van: eerst was ik te burgerlijk, nu een slet, kennelijk is het nooit goed. Volgens mij zijn ze gewoon jaloers. Maar het is míjn leven. En ik geniet van de avonturen die ik meemaak. Ik voel eindelijk weer dat ik leef. Want wat heb ik veel meegemaakt de afgelopen tijd, meer dan in die acht jaren ervoor. Soms geeft dat een bitter smaakje: wat stond ik stil. Maar kennelijk had ik die vaste basis nodig. Net zoals ik het nu nodig heb om uit de band te springen, mijn vrijheid keer op keer te proeven. Heel soms voel ik vlinders. Dan blokkeer ik de man in kwestie meteen. Ik ben net aan een nieuwe opleiding begonnen, ik heb het veel te druk met mezelf. Straks, na mijn dertigste, dan mag die leuke man wel weer komen.”

