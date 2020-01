Wat zegt jouw reactie op Brennifer over jou?

Toen afgelopen zondagnacht De Foto’s van Brad Pitt en Jennifer Aniston op Het Internet verschenen, bleek een ding al snel: de wereld was niet voorbereid op een reünie van een van Hollywood’s meest geliefde superkoppels. Iedereen vond wel iets van Brennifer.

Het was zijn brede grijns en haar blije glimlach toen hun ogen elkaar kruisten. Brad’s hand die Jen’s pols vastpakte toen ze wegliep. Het was haar vinger subtiel onder de revers van zijn colbert. Kortom: het was too much to handle. En zelfs nu, nu we De Ontmoeting van Brad en Jen een aantal dagen hebben kunnen verwerken, zijn we nog steeds in rep en roer. Immers, we wisten heus dat ze nog met elkaar bevriend waren. Ook wisten we heus dat ze elkaar tegenkwamen op evenementen in Hollywood. Heus. Maar foto’s van een interactie tussen beiden, waarbij ze elkaar aanraken?! Dat is een heel ander verhaal.

De verschillende reacties

Het scala aan reacties op De Ontmoeting varieerde dan ook van krijsende support tot back-to-reality roepgeluiden. De een hoopt hysterisch op een hereniging van ‘Brennifer’, terwijl de ander zenuwachtig op haar tanden bijt en bidt. Bidt dat Jen niet zwicht voor de man die haar destijds publiek vernederde en Brennifer inruilde voor Brangelina. Sommigen bleven juist kalm en wezen op het feit dat het hier om slechts een foto gaat. Anderen vroegen simpelweg ‘wie?’. En zo zie je maar weer: een foto van Brad en Jennifer vijftien jaar na hun scheiding zorgt voor veel meningen.

Welk #team ben je?!

Maar wat zegt jouw reactie over jou? Zegt jouw cynisme stiekem iets over je verleden vol met slechte vriendjes die steeds maar weer vreemdgingen? Verwijzen de hartjes die je onder de foto van Brad en Jen postte misschien naar dat deel van je onderbewustzijn dat hoopt op een verzoening met die ene ex die je hart brak? Of wil je met jouw geduld eigenlijk gewoon wachten om te zien hoe Jen omgaat met een ex die haar zo ontzettend te kakken zette – omdat je dat zelf ook hebt meegemaakt?

Een greep uit de reacties:

‘Ik ben obsessed met de foto’s van Brad en Jennifer, maar ik hoop niet dat ze weer bij elkaar komen. Om eerlijk te zijn, ik hoop dat Jen een spelletje met hem speelt en hem terugpakt. Ze verdient veel beter dan een ex die vreemdging.’

‘Ik snap niet hoe de hele wereld zit te juichen bij deze foto’s terwijl hij haar letterlijk DUMPTE voor een ander.’

‘Het kan me niets schelen als Brad en Jennifer niet meer bij elkaar komen. Een prachtige, getalenteerde en succesvolle vrouw die is verlaten door haar man voor een andere vrouw en vijftien jaar later hem zo kan aanstaren, dat is pas macht en daar heb ik alleen maar bewondering voor.’

#teamJen

Dus wat maakt dat we zo obsessief reageren op Aniston die zo vriendschappelijk met haar ex omgaat? Is het een happy ending waar we allemaal van dromen? Natuurlijk, we hopen allemaal op een goed einde (of breuk) waarin iedereen nog met elkaar kan omgaan. Maar laten we wel wezen, in het geval van Jennifer: zij was flink de klos. Terwijl Brangelina trouwde en zes kinderen kreeg, groeide de scheiding van Brad uit tot een verhaallijn die tijdens Jen’s gehele carrière verteld wordt. Zonder Brad’s overspel met Angelina was Jennifer nooit zo’n groot onderwerp of thema geworden.

We hebben Jennifer’s hart publiekelijk zien breken en weer willen zien helen. Meer dan tien jaar lang is haar liefdesleven becommentarieerd met medelijden en wanhoop, in de hoop dat ze happily ever after zou zijn. En dus is het logisch dat we, bij het zien van de man die zo belangrijk is in dit alles (volgens de tabloids dan, hè), die man die nu zo naar haar kijkt en haar pols vastpakt, hopen dat ze hem eindelijk overruled. Die reactie is misschien een tikkie bitter, maar het lijkt een groot deel van #teamJen aan te sturen.

I’m not seeing a Brad and Jen reunion, but rather a woman living her best life, and a man realizing he made a huge mistake when he let her go. 💔 pic.twitter.com/KlSJtfMvpe — Linda Childers (@lindarchilders) January 20, 2020

#teamBrennifer

Dan zijn er de mensen die hopen dat ze terug bij elkaar komen. De über romantici. Dat zijn dezelfde mensen die hopen dat ze slechte partners kunnen veranderen. Als Brad en Jen weer bij elkaar komen, dan lukt het mij met mijn vreemdgaande ex ook, dat idee. (En ook: dat zijn dezelfde mensen die vóór Helen en Noah in The Affair zijn. FYI: Helen verdient gewoon beter. Punt).

Van de andere kant: het zijn vaak deze mensen die geloven in tweede kansen en in staat zijn om mensen te vergeven. Dus misschien moeten we niet te cynisch zijn? En misschien moeten we leden van #teamBrennifer niet gelijk afkappen?

Me: Brad and Jen are mature adults who can be friends without the world freaking out every time they’re in the same room together ok? Me after seeing The Photo: do we call them Braniston or Anipitt — Rachel Simon (@Rachel_Simon) January 20, 2020

#teamWhoCaresAboutBradandJen

Dan is er nog een laatste groep, die doet alsof het hen niet boeit. Oké luister, wij zeggen heus niet dat het je MOET boeien. We zeggen alleen dat als het je niet boeit, je tegen jezelf en iedereen om je heen liegt. Ja ja, we kunnen niet al onze hoop en al onze dromen op Brad en Jen vestigen. Maar hey, als we tijdens deze ellenlange januari met Brexit, Megxit en de klimaatcrisis deze hereniging van Hollywood’s geliefde koppel niet kunnen verdragen, wat is er dan nog over van plezier…?

Mooi, gaan we nu meten hoe ver Jen’s vinger onder Brad’s jasje zat.