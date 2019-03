Judtih: ‘Misschien heb ik mijn dochter niet zo veel liefde gegeven als had gemoeten. Ik was vaak geïrriteerd tegen haar’

Sinds papa ergens anders woont, is de vijfjarige Ali verdrietig en in zichzelf gekeerd en weigert ze te praten. Zelfs op de kleuterschool, waar ze altijd het hoogste woord had, doet ze al wekenlang geen mond meer open. De enige tegen wie ze nog spreekt, is Grijsje, haar knuffel.

Maarten: ‘Ali en ik hadden een hechte band. Elke avond kwam ze naar me toe gehold en dan ploften we op de onderste trede van de trap neer om even te knuffelen. We hadden een hele sterke klik met elkaar. We houden allebei erg van knutselen en soms lag de hele keukentafel vol met karton en stiften. Ja, we waren heel close.

Dat was ook de reden dat ik het zo lang heb volgehouden met Judith. Onze relatie was eigenlijk al lang voorbij, maar ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om Ali in de steek te laten. Toen het uiteindelijk echt niet meer ging heb ik voorgesteld om co-ouderschap te doen zodat de band tussen Ali en mij in stand kon blijven.

Daarvoor was wel nodig dat Judith zou gaan werken. Als co-ouder kan ik niet fulltime werken, terwijl dat wel nodig is om twee huishoudens draaiende te houden. We hebben toen afgesproken dat Judith werk zou zoeken en dat Ali tot die tijd door de week bij haar is en in de weekends bij mij. Maar na een half jaar zit Judith nog steeds thuis.

Sinds de scheiding duwt Ali mij van zich af. Ik voel dat ze boos op me is. Ik probeer haar duidelijk te maken dat ik nog even veel van haar hou en dat ik altijd haar papa zal blijven, maar ze is onbereikbaar. Ze praat nu al vier maanden niet meer, met niemand. Dat baart me inmiddels wel zorgen. Als ze vaker bij me was, kon ik haar tenminste helpen.’

Judith: ‘Na de geboorte van Ali heb ik mijn baan opgezegd omdat Maarten dat graag wilde. Ik was liever parttime blijven werken, volgens mij is een crèche helemaal niet zo slecht voor een kind. Maar hij wilde dat Ali een fulltime moeder had. Ok, daarin heb ik toegegeven.

Ik was niet gelukkig met de situatie. Ik ben geen thuiszitter en om eerlijk te zijn, ik ben ook niet zo’n goede moeder. Of in elk geval niet van een heel klein kind. Als wetenschappelijk medewerker was ik gewend om op een zeker niveau met collega’s te praten. De overgang naar de hele dag thuis zitten met een baby die alleen boe en bah zegt was erg groot.

Misschien heb ik Ali niet zo veel liefde gegeven als had gemoeten. Ik was vaak geïrriteerd tegen haar en bovendien kwam de opvoeding grotendeels op mij neer en dan moet je soms streng zijn. Maarten deed vooral leuke dingen met haar: knutselen, voorlezen voor het slapen gaan, een konijnenhok timmeren. Soms was ik wel jaloers op hun band, ja.

Toen hij wegging, hoopte ik dat Ali en ik closer zouden worden. Daarom was ik ook tegen co-ouderschap en daarom ben ik niet echt op zoek naar een baan. Ik wil eerst dat het weer goed gaat met mijn dochter.

Ali praat weliswaar niet tegen vreemden, maar tegen mij praat ze wel, via haar knuffelkonijn Grijsje. We hebben hele gesprekken met elkaar en ik heb het gevoel dat er nu pas een echte moeder-dochterband ontstaat.’

De mediator: ‘Ik neem aan dat de kleuterschool ook met jullie in contact is over Ali. In dat geval is het belangrijk dat jullie samen kunnen overleggen over de besluiten die nu en in de toekomst voor school moeten worden genomen. Als jullie van elkaar nu lezen wat je dwars zit wat is daar dan je reactie op Marten? Gerda ziet het eigenlijk hetzelfde als jij. Ali heeft liefde nodig. Alleen jullie scheiding heeft roet in het eten gegooid door de opspelende emoties.

Laten we kijken wat jullie nodig hebben om samen op te trekken voor Ali. Wat heb jij nodig van Marten, Gerda? En waarin kan jij Marten helpen in zijn relatie met Ali? Wat kunnen jullie samen doen? Wellicht is individuele coaching nodig om je over de emoties ten opzichte van elkaar heen te zetten of mee om te kunnen gaan. Het zal Ali een gevoel van veiligheid geven als de negatieve emotie tussen jullie beheersbaar is geworden. Je doet een investering in jezelf die je helpt om verder te gaan en vooral Ali helpt om beter te worden.

Er is een lange weg te gaan, maar in deze stappen kunnen jullie ver komen. Alle beren op de weg nemen we mee naar het feestje dat jullie uiteindelijk van Ali haar leven gaan maken!

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.