Julia: ‘Alleen mijn vriend weet dat ik me liet inhuren als callgirl’

Julia (32) fantaseerde er al jaren over: voor één avond ingehuurd worden als high class-escort. Haar vriend vond het ook een opwindend idee, dus trok ze de stoute schoenen aan.

‘De date was in een hotel in Amsterdam. Voordat ik uit de taxi stapte, checkte ik nog één keer mijn make-up. Ik stond op het punt een man te ontmoeten van wie ik alleen de naam, leeftijd en nationaliteit kende, en wat achtergrondinformatie over zijn werk en kledingvoorkeuren. Zo voelde het dus om een high class-escort te zijn. Mijn hart klopte in mijn keel. Klokslag acht uur liep ik het hotel binnen. In de lobby stond hij te wachten: een verzorgde, goed geklede man van begin veertig. Niet superknap, maar zeker niet onaantrekkelijk. Hij keek me vragend aan en we wisten allebei meteen dat we de juiste persoon voor ons hadden. Hij stapte op me af, stelde zich voor en vroeg of ik met hem in de lounge wat wilde drinken en eten. Zodra we zaten, kreeg ik van hem een klein tasje met daarin een geurkaarsje en een envelop met het afgesproken bedrag. Hij vertelde dat hij geregeld ‘gewone’ escorts boekte en nu voor de tweede keer een Escort Experience. Hij wist dat ik dit voor één keer deed en dat het een fantasie van mij was. Dat vond hij spannend. Toen dat was uitgesproken, verdwenen de zenuwen vanzelf.’

Ultieme fantasie

‘Ik fantaseerde al heel lang over escortseks. Het leek me opwindend om ervoor betaald te worden en de hele sfeer eromheen sprak me aan: afspreken in een chic hotel, seks met een onbekende zakenman. Het feit dat ik zelf ook anoniem zou zijn, wond me enorm op. Mijn vriend en ik zijn ruim een jaar samen en hij weet al vanaf het begin van mijn fantasie. We zijn heel open en houden allebei van experimenteren. Vorig jaar huurden we een sauna in België af, omdat we graag eens in een openbaar badhuis wilden seksen. Ook de escortfantasie hadden we al in praktijk ingebracht als rollenspel: een keer thuis en een keer in een hotel. Dat was al leuk en spannend, maar ik wilde meer. In de media had ik iets voorbij zien komen over Society Service, een bureau met een vrouwelijke directeur die de Escort Experience aanbood. Ik twijfelde geen moment. Dit was dé manier om mijn fantasie te laten uitkomen. Mijn vriend vond het prima. We zijn allebei niet jaloers aangelegd. Sterker, we hebben de naderende escortdate uitgebreid besproken. Naar aanleiding van mijn boekingsverzoek werd ik gebeld door Marike, de eigenaar van Society Service. Ze had wat vragen en wilde weten wat ik in gedachten had. Daarna stuurde ze me een mail met een voorstel en een prijsopgave. Ik had gekozen voor the works: een dagvullend programma met alles erop en eraan. Ik wilde echt voelen hoe het was om voor één dag een goed betaalde escort te zijn. Een week voor de grote dag kreeg ik per mail informatie over wat me te wachten stond, wat voor kleding ik moest meenemen en hoe ik me moest voorbereiden. Voor de hand liggende dingen zoals nagels lakken, haren wassen en benen scheren, maar bijvoorbeeld ook dat ik de avond van tevoren beter geen gerechten kon eten waarvan je gaat ruiken.’

