Juul: ‘Mijn vriend laat me soms squirtend klaarkomen’

In de rubriek Poezenalbum deelt een lezer elke week de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel.

Juul is 30 en werkt als administratief medewerker. Ze heeft een relatie sinds afgelopen november. In totaal heeft ze 3 relaties gehad, waarvan een van 7 jaar. Uit een van haar vorige relaties heeft ze een dochter van 4. Juul heeft rond de 30 bedpartners gehad. Voor haar vagina heeft ze geen vaste naam, al zegt ze vaak ‘poes’.

Wat is de huidige gemoedstoestand van je vagina?

‘Meer dan tevreden, want ze krijgt elke dag de onverdeelde aandacht van mijn vriend. ’

Hoe vaak heb je seks?

‘Bijna dagelijks. Het komt zelden voor dat we géén seks hebben voordat we gaan slapen. We zijn nu driekwart jaar samen en al sinds het begin is het geweldig in bed. De eerste keer zei mijn vriend dat ik het moest aangeven als hij me pijn deed met penetreren, aangezien zijn penis groter is dan gemiddeld. Last had ik er gelukkig niet van, integendeel. Onze bovenbuurvrouw heeft al eens geklaagd dat ze ons hoort als we bezig zijn. Haar puberdochter heeft een keer geluidsopnames gemaakt en die met haar klasgenoten gedeeld. Oeps. Voor de grap hebben we haar oordopjes gegeven; daar kon de buurvrouw gelukkig om lachen. Tegenwoordig laten we ons ook wat minder gaan. Met mijn seksleven ben ik erg tevreden, maar onlangs hadden we een dip. Tijdens het jaarlijkse bevolkingsonderzoek waren er bij mij afwijkende baarmoederhalscellen gevonden. In het ziekenhuis bleek ik nog meer afwijkende cellen te hebben dan gedacht, dus moest ik behandeld worden. De ingreep viel mee, maar daarna mocht ik drie weken geen seks hebben. Drie weken! Mijn vriend en ik hebben het volgehouden tot dag drie. Dat het niet slim was, bleek wel na afloop, want mijn wond was nog niet dicht. Toch was het de ontlading meer dan waard. De weken erna hebben we het rustig aan gedaan. Bij de controle bleek de wond goed genezen met een geringe afwijking, maar niets om je druk om te maken. Nu mag ik elk jaar op controle komen voor een uitstrijkje.’

Hoe vaak masturbeer je?

‘Zelden. Mijn vriend vindt het wel leuk als ik een vibrator gebruik en neemt het daarna over van mij. Alleen vind ik er niks aan.’

Welk cijfer geef je je bedprestaties?

‘Een zeven, omdat ik soms niet zeker weet of ik het wel goed genoeg doe voor mijn vriend. Het grootste compliment dat ik ooit kreeg, was dat mijn poes na mijn bevalling nog zo lekker strak was. En meerdere mannen hebben gezegd dat ik heerlijke tieten en billen heb, maar volgens mij hoort iedere vrouw dat. Mijn vriend zou ik een negen geven: hij heeft al veel sekspartners gehad en weet precies de juiste plekjes te vinden. Door hem kan ik heerlijk klaarkomen, soms zelfs squirtend. Daarom hebben we nu handdoekjes klaarliggen naast het bed. Ik vind afwisseling het lekkerst: verschillende standjes, met of zonder speeltjes, soms wat BDSM-technieken erbij zoals vastgebonden worden of spelen met kaarsvet. Dat hele extreme hoeft van mij niet: een beetje de grenzen opzoeken is leuk, maar wel met mate.’

Heb je ooit spijt gehad van seks?

‘Als ik alles over mocht doen, weet ik niet of ik met zo veel mannen het bed zou delen. Maar spijt heb ik er niet van. Wel had ik na mijn eerste relatie een onenightstand waarna ik me enorm schaamde. Het was heel onverwachts. Ik had hem nog gewaarschuwd dat ik ongesteld was, maar dat interesseerde hem niet. Het was heerlijk, ik had mijn eerste orgasme. Pas toen we uit bed stapten, zag ik de ravage die ik had aangericht: het hele laken was rood. Hij zei dat het niet gaf, hij zou ‘gewoon’ een nieuw matras kopen, maar ik durfde hem daarna nooit meer onder ogen te komen.’

Wat wil je nog ontdekken in bed?

‘Ik geloof dat er nog heel veel te ontdekken valt op seksgebied. Ik ben niet overal voor in. Een trio lijkt me bijvoorbeeld niks – drie is te veel, vind ik – en drugs in bed evenmin. Zolang we samen blijven praten en elkaar wijzen op dingen die we wel en niet fijn vinden, weet ik zeker dat we een lang en gelukkig seksleven gaan hebben.’