Kaarsjes aan: deze sterrenbeelden gaan een romantische maand tegemoet

Hoewel de temperaturen nu nog wat achterblijven, zijn zomerse avonden natuurlijk ideaal om eens extra uit te pakken. Kaarsjes aan, lekker lang tafelen buiten: kom maar op met die romantische maand. Vooral deze sterrenbeelden kunnen heel wat verrassingen in de liefde verwachten in juni.

Sterrenbeelden romantische maand

Dus ben je Tweelingen, Weegschaal of Waterman, dan maak je maar op voor heel wat romantiek. Ja, in juno, euh, juni zullen de vonken er vanaf spatten.

Tweelingen (21 mei t/m 20 juni)

Dit keer niet new year, new me, maar nieuwe maand, nieuw hoofdstuk. Die toxic relaties zijn vanaf nu écht verleden tijd. Het is tijd om jezelf op de eerste plaats te zetten en dat doe je dan ook in deze periode. Je eigenwaarde krijgt een flinke boost en je weet in wie je wel én niet wil investeren. Juni geeft je een hoop duidelijkheid waar je al zo lang op zat te wachten. Door alleen de juiste mensen over te houden, zul je jouw geluk in de liefde gaan vinden.

Weegschaal (23 september t/m 23 oktober)

Hee, Weegschaal, wat ben je knap. Je voelt je onweerstaanbaar en dat straal je ook uit. De 27ste is deze maand een belangrijke moment voor jou. Vanaf dan zal er namelijk volop passie en vitaliteit door jouw liefdesleven stromen. Niet alleen geeft deze energie jouw love life een flinke boost, ook zul je heel wat nieuwe inzichten krijgen. Kom maar op met die duidelijkheid.

Waterman (20 januari t/m 18 februari)

Het is nog even wachten, maar het gaat het waard zijn. Op 25 juni zul je namelijk vol zelfvertrouwen de liefde aandurven. Spotlights aan, focus op jou: tijd om uit die comfortzone te stappen. Daar is deze maand hét moment voor. Ga net dat stapje verder dan je normaal doet en zie wat het je brengt. En de ware blijkt misschien al die tijd gewoon al om de hoek te liggen. De aantrekkingskracht wordt namelijk aangewakkerd met iemand die je al wat langer kende. En deze keer durf je er ook echt voor te gaan.

Wat een romantische maand voor deze sterrenbeelden!

Bron: Libelle | Beeld: Unsplash