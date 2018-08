Kaj Gorgels: ‘Het is heel normaal dat je als man opgewonden raakt als er vier vrouwen halfnaakt tegen je aan rijden’

Inmiddels staat de voorlaatste aflevering van Temptation Island VIPS op Videoland en gaat het erom spannen: welke koppels hebben de ultieme relatietest overleefd? In gesprek met FHM geeft Kaj openhartig toe wat hij met de verleiding zou doen…

‘Het is natuurlijk volkomen normaal dat je als man opgewonden raakt als er vier vrouwen halfnaakt tegen je staan aan te rijden. En dat je daar na twee weken zon en zuipen op gegeven moment wel het idee krijgt van ‘misschien ga ik er toch eens een keer aanzitten.’ Ik vind dat niet gek en ik denk niemand niet,’ gaat de 27-jarige presentator verder.

Zou hij zelf meedoen aan de ultieme relatietest? Dat is volgens Kaj niet nodig voor een relatie. ‘Ik vind het wel mooi dat mensen zeggen: Wij gaan hierheen om onze relatie te testen. Maar feit blijft natuurlijk dat de situatie waarin je daar wordt gestopt, niet perse iets is wat je in het dagelijks leven tegenkomt. Dus jezelf zo op de proef stellen, dat zou in mijn ogen helemaal niet hoeven,’ aldus Kaj.

Heb jij de laatste aflevering met de meest awkward hereniging ooit al gezien?

